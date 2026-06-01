El VAR tendrá más poder en el Mundial 2026 y podrá intervenir en nuevas jugadas

La International Football Association Board (IFAB) confirmó nuevas modificaciones en el sistema VAR que comenzarán a aplicarse durante el próximo Mundial 2026.

Las medidas fueron anunciadas en la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y apuntan a ampliar el margen de intervención del videoarbitraje en distintas situaciones de juego.

Entre los principales cambios aparece la posibilidad de sancionar infracciones cometidas incluso antes de que la pelota esté formalmente en juego.

Qué podrá revisar el VAR en el Mundial

Según explicó la IFAB, el VAR podrá intervenir cuando existan infracciones evidentes del equipo atacante previas a saques de esquina o tiros libres que terminen influyendo directamente en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

En esos casos, el videoarbitraje podrá recomendar una revisión en el campo de juego para que el árbitro principal analice nuevamente la acción.

Si el juez considera que existió una infracción antes de que el balón estuviera en juego, podrá aplicar sanciones disciplinarias y ordenar la repetición de la jugada.

La modificación representa uno de los cambios más importantes en el funcionamiento del VAR desde su implementación en el fútbol internacional.

Más cambios reglamentarios para el Mundial

Además de las nuevas facultades del VAR en el Mundial, la IFAB confirmó otras reglas que comenzarán a implementarse después de la competencia.

Entre ellas, habrá pausas obligatorias de rehidratación a los 22 minutos de cada tiempo y los jugadores tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el campo al ser reemplazados.

También se reducirá a cinco segundos el tiempo permitido para realizar laterales y saques de arco. En caso de incumplimiento, la posesión pasará automáticamente al rival.

Otra de las modificaciones establece que el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas y corregir decisiones relacionadas con saques de esquina.

La “Ley Vinicius” y nuevas expulsiones

Entre las novedades reglamentarias vinculadas con el próximo Mundial, también aparece la denominada “Ley Vinicius”.

La norma establece la expulsión de futbolistas que hablen con rivales tapándose la boca, una medida impulsada tras un cruce ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior durante un partido entre Benfica y Real Madrid.

Según explicó la IFAB, el objetivo es combatir situaciones de discriminación y racismo dentro del campo de juego. Además, se informó que los jugadores que abandonen el terreno en señal de protesta por una decisión arbitral también podrán ser expulsados.