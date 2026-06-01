Entre Ríos registró 63 muertes en siniestros viales durante el primer semestre de 2026

La siniestralidad vial en Entre Ríos dejó un saldo de 63 víctimas fatales durante el primer semestre de 2026, según informó a Elonce el responsable de Área de Comunicación de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Diego Passarello. Del total de fallecidos, 46 murieron en rutas provinciales y nacionales que atraviesan el territorio entrerriano.

En ese sentido, el comisario precisó que además se registraron 306 siniestros de gravedad en la provincia, con 265 personas que sufrieron heridas graves y otras 133 con lesiones leves. El dato más reciente corresponde a un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del kilómetro 79, donde perdió la vida un vecino de María Grande.

Passarello señaló que los números mantienen una tendencia similar a la de los últimos años. En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 59 víctimas fatales, mientras que en 2024 la cifra fue de 62 fallecidos.

Las principales causas de los siniestros

El vocero de Prevención y Seguridad Vial explicó a Elonce que “siete de cada diez siniestros graves tienen como causa principal la colisión entre vehículos”. Entre los factores más frecuentes aparecen “las maniobras de adelantamiento indebido, el desplazamiento hacia el carril contrario y el exceso de confianza al conducir”.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo las campañas de educación vial y concientización tanto en escuelas como en distintos ámbitos comunitarios.

Respecto al estado de las rutas, indicó que la infraestructura es uno de los factores que intervienen en la seguridad vial, aunque aclaró que también influyen la respuesta sanitaria, los controles y la operatividad preventiva desplegada en los corredores viales.

Y agregó: “Cuando analizamos las víctimas fatales por siniestros viales, las rutas siguen concentrando el mayor porcentaje. Representan el 63% de las muertes en comparación con los hechos ocurridos dentro de las ciudades. Esto demuestra que la educación y la concientización vial deben abordarse de manera integral, no solo enfocadas en lo que sucede en las rutas, sino también en los cascos urbanos, más allá de las competencias específicas que tienen los municipios en materia de seguridad vial”.

Rutas con mayor siniestralidad

Según detalló, actualmente la Ruta Nacional 14 continúa siendo la vía con mayor índice de siniestralidad en Entre Ríos. También mencionó a la Ruta Nacional 18, donde durante enero se registraron varios hechos graves.

En contraste, sostuvo que la situación en la Ruta Provincial 11 mejoró a partir de la incorporación de controles a través de cámaras y operativos de fiscalización que permitieron reducir los excesos de velocidad, especialmente en el tramo comprendido entre Oro Verde y Victoria.

“Hay que seguir trabajando, gerenciando y gestionando la velocidad para que se respeten los límites establecidos tanto para rutas nacionales como para para autovías”, sentenció.

Entre Ríos registró 63 muertes en siniestros viales durante el primer semestre de 2026

La siniestralidad vial de Entre Ríos, en números

-En estos primeros seis meses del año, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos intervino en 306 siniestros viales con personas lesionadas.

-Como consecuencia de estas intervenciones, se registraron 265 personal con heridas graves y 133 personas con heridas leves.

-Sumas 63 las víctimas fatales en toda la provincia, de las cuales, 46 fueron en rutas.

-El 73 % de las víctimas fueron en rutas (62%RN) y (38%RP).

-La ruta nacional con mayor concentración de siniestralidad es la RN 14, le sigue la Ruta 18 y luego las 12.

-Las rutas provinciales con mayor concentración de siniestralidad fueron la RP 20, le siguen las RP 6 y 34.

-Como denominador común, el 63% de los siniestros es la colisión entre vehículos.

-Otro dato significativo es que el 53% se produjeron en horas del día.

-Las edades más relevadas fueron entre 15 y 24 años (19%) y entre 25 y 64 años (64%).

“La Seguridad Vial es una constitución social y necesita de todos, fundamentalmente empatía y respeto por el otro”, remarcó el vocero de Prevención y Seguridad Vial.