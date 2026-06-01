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Hallaron en Corrientes colmenas robadas en Entre Ríos: el valor supera los $7 millones

Tras un allanamiento en un campo de Corrientes, recuperaron 40 colmenas que habían sido sustraídas en Villa del Rosario. El valor ronda los 7 millones de pesos.

1 de Junio de 2026
Recuperaron en Corrientes colmenas robadas en Entre Ríos
Recuperaron en Corrientes colmenas robadas en Entre Ríos

Tras un allanamiento en un campo de Corrientes, recuperaron 40 colmenas que habían sido sustraídas en Villa del Rosario. El valor ronda los 7 millones de pesos.

La Policía de Corrientes informó que tras un allanamiento realizado este domingo en un establecimiento rural de la localidad de Sauce, lograron recuperar 40 colmenas que habían sido robadas en la provincia de Entre Ríos.

 

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, quienes actuaron por orden judicial en una causa iniciada tras la denuncia por la sustracción de material apícola en la localidad entrerriana de Villa del Rosario.

Durante la inspección en el campo, los uniformados hallaron 40 cajones de colmenas que presentaban la numeración identificatoria oficial del productor damnificado, lo que permitió establecer su procedencia.

 

Según trascendió, el cargamento recuperado tiene un valor estimado superior a los 7 millones de pesos. Tras las verificaciones correspondientes, las colmenas fueron reconocidas por su propietario y posteriormente restituidas.

 

La investigación deberá establecer cómo los elementos robados llegaron hasta el establecimiento rural de Corrientes.

Temas:

colmenas Entre Ríos Corrientes Robo
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