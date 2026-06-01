Amigos del Museo Martiniano Leguizamón celebrarán su día con una charla abierta

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Amigos del Museo Histórico Provincial "Martiniano Leguizamón" conmemora el Día de las Asociaciones de Amigos de Museos y anunció una actividad abierta al público para el próximo 4 de junio en Paraná.
La Asociación Amigos del Museo Histórico Provincial "Martiniano Leguizamón" celebra este 1 de junio el Día de las Asociaciones de Amigos de Museos y anunció una actividad especial para conmemorar la fecha, con una conferencia abierta al público que se realizará esta semana en Paraná.
Integrantes de la comisión directiva de la entidad destacaron a Elonce la importancia del trabajo voluntario que desarrollan estas organizaciones en todo el país para acompañar, proteger y promover el patrimonio histórico y cultural.
La fecha fue instituida por la Federación Argentina de Amigos de Museos (FADAM) y recuerda el primer encuentro nacional de asociaciones de amigos de museos, realizado el 1 de junio de 1982.
Una tarea voluntaria en defensa del patrimonio
Marina Raspini, integrante de la asociación, explicó a Elonce que la entidad funciona como una organización no gubernamental y sin fines de lucro que colabora de manera permanente con las actividades del museo. "Apoyamos todas las actividades que realiza el museo para proteger y promover todo lo que es el patrimonio", señaló.
La asociación acompaña distintas iniciativas vinculadas con la difusión de la historia provincial y la preservación de bienes culturales que forman parte de la identidad entrerriana.
Desde la institución remarcaron que el trabajo voluntario resulta fundamental para fortalecer el vínculo entre los museos y la comunidad.
Conferencia abierta al público
Como parte de las actividades conmemorativas, el próximo 4 de junio a las 18 se realizará una conferencia a cargo de Rubén Clavenzani, actual secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná. La charla abierta fue titulada “Relatos necesarios de algunos hechos trascendentes. Evolución de la kinésica y la proxémica en artes escénicas y visuales”.
La propuesta tendrá lugar en la sede del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, ubicada en la esquina de Buenos Aires y Laprida, y estará abierta a socios, amigos de la institución y público en general.
Silvina Cabrera indicó a Elonce que la actividad contará además con la participación de autoridades del museo y miembros de la asociación.
Un recorrido por la historia entrerriana
Las representantes de la entidad invitaron a la comunidad a visitar el museo y conocer las distintas salas que conservan parte de la historia de Entre Ríos.
El Museo Histórico Provincial "Martiniano Leguizamón" abre sus puertas de martes a domingos, de 8 a 12 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde.
"El museo es el resguardo de nuestra memoria, de nuestra identidad y de todo nuestro patrimonio como paranaenses y como entrerrianos", destacaron.
Finalmente, renovaron la invitación para participar de la conferencia del jueves y recorrer uno de los espacios culturales más representativos de la capital entrerriana.