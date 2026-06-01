Murió un reconocido cantante de cumbia tras un choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Un reconocido cantante de cumbia murió este domingo por la mañana en un grave accidente ocurrido sobre la autopista Rosario-Santa Fe. La víctima fue identificada como Elías Morel, líder de la banda santafesina El Sabor de la Cumbia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 141,5, cerca de la cabina de peaje de Sauce Viejo, donde la furgoneta que conducía el músico impactó contra la parte trasera de un camión cisterna cargado con gas.

La tragedia generó conmoción en la región debido a la popularidad del artista dentro de la música tropical santafesina y obligó a desplegar un importante operativo de seguridad sobre la autopista.

Cómo fue el accidente en la autopista

De acuerdo a la información difundida por medios santafesinos, el choque ocurrió durante la mañana del domingo y fue advertido inicialmente por trabajadores del peaje, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras el impacto, personal de la Guardia Provincial acudió al lugar junto a efectivos policiales, bomberos y profesionales del sistema de emergencias Sies 107.

Los rescatistas lograron extraer el cuerpo de Elías Morel del interior de la combi, aunque el cantante de cumbia ya había fallecido debido a la violencia del choque.

La presencia de gas propano-butano transportado por el camión cisterna obligó además a cortar completamente la circulación vehicular en ambos sentidos de la autopista por cuestiones preventivas.

Los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y peritaje.

Elias Morel era parte de "El Sabor de la Cumbia".

El impacto de la noticia en el ambiente tropical

La muerte de Elías Morel generó una fuerte repercusión entre músicos, seguidores y referentes de la movida tropical santafesina.

El líder de El Sabor de la Cumbia era una figura reconocida dentro del ambiente musical de la provincia y mantenía una importante presencia en escenarios y eventos populares.

Tras conocerse la noticia, distintos artistas y agrupaciones comenzaron a despedir al músico a través de redes sociales.

Uno de los mensajes más difundidos fue el publicado por integrantes de Studio 12, quienes expresaron públicamente su dolor por la pérdida.

Los mensajes de despedida para Elías Morel

“Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero también innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre”, señalaron desde Studio 12.

En el mensaje destacaron además la calidad humana del artista y los vínculos que construyó dentro del ambiente musical.

“Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos”, agregaron en la publicación que rápidamente recibió cientos de mensajes de despedida.