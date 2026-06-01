La madre de Barrelier le pidió perdón a la familia de Agostina Vega

“Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia”, fueron las primeras palabras que dijo Viviana, la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido por el homicidio de Agostina Vega de 14 años, ocurrido en Córdoba.

“Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así. Mil disculpas, por favor, le pido perdón. De corazón”, prosiguió la mujer, mientras lloraba, en diálogo con A24. La madre de Barrelier repitió tres veces que “no podía creer” lo que sucede con su hijo.

La mujer dijo estaba desconcertada. “Quiero que me explique por qué”, aseguró. “No lo crié con esos valores”, agregó Viviana, que siempre pensó que Barrelier “era inocente”.

Además, Viviana contó que estuvo en contacto con el acusado después de su detención y aseguró que todavía siente que él no le dice toda la verdad. “Me sigue mintiendo”, afirmó.

Barrelier tiene una hija de 11 años y vivía con su novia y la menor en esa casa del barrio Cofico, el lugar donde el sábado 23 de mayo Agostina ingresó y fue vista con vida por última vez. “Lo único que pido es perdón a la familia, no escuché nada. Mi casa es enorme. No vi nada”, dijo la mujer, que reconoció que ese día ella estaba en el inmueble.

“Me presenté a Fiscalía desde el primer momento. Dejé que entraran y revisaran todo”, sostuvo la mujer. Según la cronista que habló con ella, la pareja de Barrelier le contó que Claudio le indicó que quería quedarse solo jugando videojuegos. “Me dijo que iba a jugar a la Play y que quería ese espacio para él”, relató.

Respecto de la hija del detenido, la mujer habría contado que la menor le preguntó a la novia de su padre “si es cierto lo que dicen de mi papá”.

Cómo sigue el caso por la muerte de Agostina

La investigación por el crimen de Agostina en Córdoba tiene como principal acusado a Barrelier. La autopsia, que se realizaría en esta jornada, y los estudios forenses complementarios permitirán determinar de manera oficial la fecha del crimen, más allá de que el fiscal Raúl Garzón indicó que la menor habría sido asesinada la misma noche de su desaparición —el sábado 23 de mayo— o en las primeras horas del domingo posterior.

La Justicia intentará determinar si Barrelier actuó solo o contó con cómplices. Para los investigadores, el crimen se produjo en la casa del acusado, ubicada en la calle Del Campillo al 800, del barrio Cofico, ya que allí recolectaron pruebas importantes, entre ellas manchas de sangre que restan cotejar si pertenecen a la víctima.