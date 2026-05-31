Buscan reintroducir al maracaná lomo rojo en Argentina: el ambicioso plan para recuperar una especie extinta

El maracaná lomo rojo, una especie de loro que desapareció de la Argentina hace décadas, podría volver a surcar los cielos del país. Un grupo de científicos y organizaciones conservacionistas impulsa un ambicioso proyecto para reintroducirla en su hábitat natural, en un intento por recuperar parte del patrimonio ambiental perdido.

La iniciativa es liderada por la organización Aves Argentinas, que trabaja en la restauración de ecosistemas y en la recuperación de especies nativas. Para los especialistas, el regreso del maracaná lomo rojo no solo implica la vuelta de un ave, sino también la reconstrucción de un símbolo de la biodiversidad nacional.

“El objetivo es ir más allá de la conservación tradicional. No solo proteger lo que queda, sino también recuperar lo que se perdió”, explicaron desde la organización.

Un proyecto con base científica y ambiental

El plan de reintroducción combina estudios científicos, restauración de hábitats y trabajo conjunto con comunidades locales. La meta es garantizar que la especie pueda sobrevivir y reproducirse en condiciones naturales, en un proceso que demandará años de seguimiento.

Los impulsores del proyecto destacan que este tipo de iniciativas representan una nueva mirada sobre la conservación: activa, participativa y orientada a resultados concretos.

La reserva clave en Misiones

Uno de los puntos centrales del proyecto es la Reserva El Puente Verde, ubicada en la península de Andresito, en la provincia de Misiones.

Este espacio protegido cuenta con 183 hectáreas de selva en buen estado de conservación y forma parte del Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados de Sudamérica.

En la reserva se registraron más de 240 especies de aves y 28 de mamíferos, incluyendo animales emblemáticos como el aguará popé, la corzuela colorada y el yaguareté.

Además, cumple un rol estratégico como corredor biológico, conectando distintos sectores de selva y favoreciendo la supervivencia de múltiples especies.

Un símbolo de la conservación

Para los especialistas, recuperar al maracaná lomo rojo tiene un valor que trasciende lo ambiental. Representa una forma de reconectar con la identidad natural del país y de generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad.

El proyecto también incluirá actividades de difusión y educación ambiental, con el objetivo de sumar apoyo ciudadano y fortalecer el compromiso con la conservación.

“Cada especie que se pierde es una parte del mundo que desaparece. Recuperarla es también recuperar nuestra historia”, sostienen desde Aves Argentinas.