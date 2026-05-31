Habló la expareja del comerciante que murió cuando mantenía relaciones con otra mujer: explicó lo sucedido

La muerte de Ángel Gabriel Cantero volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su expareja, Laura Rubio, decidiera brindar declaraciones públicas para aclarar distintos aspectos que generaron dudas y especulaciones en Chajarí tras el fallecimiento del comerciante de 48 años.

A una semana de conocerse el caso, Rubio explicó que viajó especialmente a la ciudad para responder a los rumores vinculados con las circunstancias del deceso, el patrimonio del fallecido y las decisiones adoptadas tras su muerte. “Vine a Chajarí a aclarar la situación porque soy una persona de trabajo y no quiero que se sigan diciendo cosas raras que no son”, manifestó a 7Páginas.

Según indicó, al momento de recibir la noticia residía en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y fue alertada por allegados de Cantero sobre lo ocurrido.

Qué dijo sobre las causas del fallecimiento

Rubio sostuvo que los informes médicos preliminares determinaron que la muerte fue consecuencia de una muerte súbita y que no existían indicios de violencia o criminalidad. Además, aportó detalles sobre las circunstancias previas al hecho, basándose en testimonios incorporados a la investigación judicial.

“En el momento en que fallece, él estaba con una mujer teniendo relaciones. Según testificó ella, él estaba drogado y, como no lograba tener erección, consumió un comprimido de Viagra, desconociendo o ignorando que era una persona diabética insulinodependiente. Esa combinación provocó el deceso por un ataque al corazón”, relató a 7Páginas..

La mujer agregó que, al tratarse de una muerte considerada natural, la Justicia dispuso que el cuerpo permaneciera en el domicilio hasta su llegada a Chajarí.

Las explicaciones sobre el sepelio y los bienes

Otro de los aspectos que generó comentarios en la comunidad fue la decisión de realizar un entierro sin velatorio previo. Rubio explicó que ambos se encontraban prácticamente solos en la ciudad y que la situación económica del comerciante era compleja. “Tras nuestra separación, él dejó de trabajar y los fondos eran inexistentes. Al revisar sus pertenencias, solo encontré 200 pesos en su billetera”, afirmó.

También rechazó las versiones que presentaban a Cantero como propietario de una fortuna. Señaló que la vivienda donde residían estaba a nombre de ambos y negó que se tratara de una mansión, mientras que respecto de los vehículos indicó que poseían un Mercedes-Benz modelo 2010, un Peugeot 208 y una camioneta Amarok 2016 compartida.

Denuncias de violencia y deterioro personal

En el tramo final de sus declaraciones, Rubio reveló que abandonó Chajarí semanas antes debido a situaciones de violencia de género. “Él era una persona sumamente violenta cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol”, expresó. Además, aseguró que decidió marcharse por temor tras recibir amenazas de muerte.

La mujer sostuvo que, tras su partida, Cantero atravesó un fuerte deterioro personal relacionado con el consumo de alcohol y drogas. También señaló que, según pudo conocer en la Fiscalía, se habría vinculado con personas relacionadas al ambiente del narcomenudeo.

Finalmente, lamentó el desenlace y afirmó que había intentado advertirle sobre los riesgos que implicaba su estado de salud y el estilo de vida que llevaba. La investigación judicial continúa para completar las actuaciones correspondientes sobre el caso.