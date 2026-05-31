Elecciones en Colombia: habrá segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Las elecciones en Colombia se definirán en un balotaje el próximo 21 de junio. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron los candidatos más votados y buscarán suceder a Gustavo Petro.
Las elecciones en Colombia tendrán una segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente del país sudamericano. La Registraduría Nacional confirmó que el senador Iván Cepeda y el dirigente Abelardo de la Espriella competirán en el balotaje del 21 de junio, luego de que ninguno lograra superar el 50 por ciento de los votos necesarios para imponerse en primera vuelta.
De esta manera, los colombianos deberán volver a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, en una definición que concentrará la atención política de la región durante las próximas semanas.
La jornada electoral se desarrolló este domingo con una importante participación ciudadana tanto dentro de Colombia como en el exterior, donde miles de ciudadanos residentes en otros países también tuvieron la posibilidad de emitir su voto.
Una jornada con amplio operativo de seguridad
Las mesas de votación cerraron a las 16 hora local, tras ocho horas de actividad en todo el territorio colombiano. Además, desde el pasado 25 de mayo se habilitaron centros de votación en 67 países para facilitar la participación de los ciudadanos radicados fuera de Colombia.
Según informaron las autoridades, el proceso electoral transcurrió con normalidad y sin incidentes de gravedad. El Gobierno nacional implementó el denominado Plan Democracia, un amplio operativo de seguridad destinado a resguardar el desarrollo de los comicios, consignó NA.
El dispositivo estuvo coordinado por el Ministerio de Defensa e involucró a más de 400.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y militares desplegados en todo el país para garantizar la protección de los votantes y de las autoridades electorales.
Observación internacional y transparencia
Las elecciones también contaron con una importante presencia de organismos internacionales. Un total de 26 organizaciones y misiones de observación participaron del seguimiento de la jornada electoral.
En ese marco, alrededor de 1.500 observadores internacionales monitorearon el proceso en los más de 13.000 puestos de votación habilitados en todo el país, con el objetivo de verificar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema electoral.
Comienza la carrera hacia el balotaje
Una vez cerradas las mesas, comenzó el escrutinio manual de los votos, cuyos resultados fueron difundidos de manera progresiva por la Registraduría hasta confirmarse oficialmente la realización de una segunda vuelta.
Con ese escenario definido, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella iniciarán ahora una intensa campaña electoral para captar el apoyo de los votantes que respaldaron a otros candidatos durante la primera instancia.
El próximo 21 de junio, Colombia resolverá en las urnas quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos años y encabezará una nueva etapa política tras la gestión de Gustavo Petro.