Un muerto y 780 detenidos en Francia durante los festejos por la Champions del PSG

Los festejos del PSG campeón de la Champions League estuvieron marcados por graves incidentes en distintos puntos de Francia y dejaron un saldo de un muerto, más de 270 heridos y 780 detenidos, según informaron este domingo las autoridades del país europeo.

La celebración por la segunda Liga de Campeones de la historia del Paris Saint-Germain derivó en disturbios, enfrentamientos y hechos de vandalismo que obligaron a una amplia intervención policial. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que la situación se encontraba "en gran medida bajo control" tras una noche de violencia en París y otras 15 ciudades.

De acuerdo con el balance oficial, 480 de los arrestos se produjeron en el área metropolitana de la capital francesa, donde miles de personas se concentraron para seguir la histórica consagración del equipo parisino.

Un fallecido y cientos de heridos

La víctima fatal fue un hombre de 24 años que perdió la vida cuando la motocicleta que conducía impactó contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación de París, a la altura de Porte Maillot.

Además, un adolescente de 17 años permanecía en estado crítico tras haber sido apuñalado durante una pelea en el distrito XVI de la ciudad. Según informó la Fiscalía de París, sufrió lesiones en un ojo y una importante hemorragia bucal que lo dejó en coma.

Otro episodio grave ocurrió en el distrito X de la capital, donde un conductor perdió el control de su vehículo y embistió la terraza de un restaurante, provocando dos heridos, uno de ellos de gravedad.

Vandalismo y ataques a la policía

Las autoridades contabilizaron 219 participantes lesionados, de los cuales ocho permanecían en estado grave. También resultaron heridos 57 efectivos policiales, en su mayoría con lesiones leves.

Los incidentes más importantes se registraron en los Campos Elíseos y en los alrededores del Parque de los Príncipes. Grupos reducidos provocaron incendios, destruyeron mobiliario urbano, quemaron automóviles, bicicletas públicas y contenedores de residuos.

Incluso, según reportó la policía francesa, un grupo intentó atacar una comisaría ubicada en el distrito VIII de París. Además, las fuerzas de seguridad debieron intervenir en varias oportunidades para impedir bloqueos sobre la principal circunvalación de la ciudad.

Continúan los festejos oficiales

Nuñez sostuvo que parte de los disturbios fue protagonizada por personas ajenas al ambiente futbolístico. “Llevan camisetas del club, pero ni siquiera miran el partido”, manifestó al referirse a los detenidos.

La Fiscalía de París informó que 277 personas continuaban privadas de la libertad por distintos delitos, entre ellas 82 menores de edad. Las acusaciones incluyen agresiones a policías, vandalismo, robos y alteración del orden público.

Pese a los incidentes, los festejos oficiales continuarán este domingo. El plantel del PSG celebrará junto a miles de hinchas en el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel, antes de ser recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y cerrar la jornada con un homenaje especial en el Parque de los Príncipes.