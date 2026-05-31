Sin "cepo", los argentinos compraron más de US$ 52.000 millones en un año

REDACCIÓN ELONCE
El Banco Central informó que las compras de dólares para atesoramiento alcanzaron US$ 52.365 millones en los primeros doce meses sin cepo cambiario. Es el monto más elevado registrado para un período similar desde 2019.
La compra de dólares sin cepo alcanzó niveles récord en Argentina durante los primeros doce meses de vigencia del nuevo esquema cambiario impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las personas adquirieron US$ 52.365 millones para atesoramiento entre mayo de 2025 y abril de 2026, el monto más elevado para un período similar desde 2019.
La cifra refleja la fuerte preferencia de los argentinos por el dólar como reserva de valor, aun en un contexto de liberalización cambiaria y estabilidad macroeconómica. El dato surge del balance cambiario difundido por la autoridad monetaria, que tomó como punto de partida mayo de 2025, el primer mes completo tras el levantamiento de las restricciones para la compra de divisas por parte de las personas físicas.
En comparación, la compra bruta de dólares había sido de apenas US$ 119 millones en marzo de 2025 y de US$ 2.513 millones en abril de ese año, cuando la eliminación del cepo llevaba menos de veinte días en vigencia.
Un récord que supera los años sin restricciones
Los US$ 52.365 millones comprados por los ahorristas no tienen antecedentes recientes. Incluso superan los registros observados durante los años 2016 y 2017, cuando el mercado cambiario también funcionaba sin restricciones luego de la eliminación del cepo dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015.
Sin embargo, una parte de esas compras fue compensada por ventas de divisas realizadas por particulares. Según el BCRA, durante el mismo período se vendieron US$ 12.509 millones, por lo que la salida neta de dólares destinada al atesoramiento alcanzó los US$ 39.856 millones.
Ese resultado también marcó un récord histórico dentro de las estadísticas del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), superando incluso los niveles registrados durante los últimos años de la administración de Cambiemos, publicó Clarín.
Superávit y reservas en crecimiento
A diferencia de otros períodos de fuerte dolarización, el Gobierno sostiene que la situación actual cuenta con un respaldo macroeconómico distinto. La economía opera con superávit fiscal y externo, lo que permite absorber una parte importante de la demanda de divisas.
El Banco Central informó que la cuenta corriente cambiaria registró en abril un saldo positivo de US$ 1.333 millones. Además, las reservas internacionales crecieron US$ 2.464 millones durante ese mes gracias al ingreso de divisas provenientes del comercio exterior y de colocaciones de deuda.
Según la consultora Analytica, sectores como la energía, la agroindustria y determinadas ramas manufactureras vinculadas a la exportación continúan aportando dólares al sistema económico, favorecidos por mejores términos de intercambio y una recuperación parcial de la actividad.
Las advertencias de economistas y mercados
Pese a los resultados positivos en materia de reservas, la velocidad de la dolarización sigue siendo observada con atención por economistas, inversores y organismos internacionales.
Algunos especialistas advierten que una demanda sostenida de dólares por parte de los particulares podría limitar la disponibilidad de divisas para financiar inversiones y producción.
En paralelo, los mercados siguen de cerca el impacto que este fenómeno puede tener sobre la capacidad del Tesoro para afrontar compromisos financieros futuros.
En ese contexto, el banco JP Morgan estimó recientemente que la compra neta de dólares de los argentinos podría alcanzar los US$ 20.000 millones durante este año y los US$ 30.000 millones en 2027.
Desde el Gobierno, en tanto, confían en que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras permitirá compensar esa demanda. Según estimaciones citadas por la consultora 1816, esos sectores podrían generar un saldo comercial anual cercano a los US$ 43.000 millones en los próximos años, fortaleciendo el ingreso de divisas a la economía argentina.