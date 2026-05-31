Emilia Mernes, ciudadana ilustre: Aluani la destacó como un ejemplo para los jóvenes

Destacan a Emilia Mernes como un ejemplo para los jóvenes.

Emilia Mernes es Ciudadana Ilustre de Nogoyá. El emotivo reconocimiento, lo recibió este domingo en su ciudad natal. Tras la ceremonia encabezada por autoridades municipales, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, destacó la trayectoria de la cantante y la definió como un ejemplo para los jóvenes que persiguen sus sueños.

La artista entrerriana fue distinguida oficialmente mediante la Ordenanza N° 1.557 y el Decreto N° 520 del Poder Ejecutivo municipal, en un acto realizado en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, que reunió a familiares, amigos, funcionarios y cientos de seguidores.

Luego de la ceremonia, Emilia compartió un momento con sus fanáticos, se tomó fotografías y firmó autógrafos para quienes se acercaron al edificio ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Centenario.

El mensaje de la vicegobernadora

Tras participar de la actividad, Alicia Aluani utilizó sus redes sociales para expresar su reconocimiento a la cantante y acompañó su mensaje con fotografías tomadas durante el encuentro.

“¡Emilia Mernes, ciudadana ilustre de Nogoyá! Hoy celebramos un reconocimiento muy especial, no solo por la carrera internacional de Emilia, sino por ser un ejemplo para los jóvenes que sueñan con trascender”, escribió la vicegobernadora.

Además, remarcó el valor de la perseverancia y el esfuerzo en la construcción de una carrera artística. “Trayectorias como éstas demuestran que, con esfuerzo y constancia, los sueños se cumplen”, sostuvo.

Orgullo entrerriano

En su publicación, Aluani también agradeció a la artista por mantener vigente su vínculo con la ciudad que la vio nacer y crecer.

“Gracias Emilia Mernes por llevar siempre a Nogoyá en tu corazón”, expresó la funcionaria provincial.

La declaración de Ciudadana Ilustre constituyó uno de los reconocimientos más importantes otorgados por el municipio a la cantante, quien actualmente desarrolla una exitosa carrera internacional y se consolidó como una de las figuras más destacadas de la música argentina contemporánea.