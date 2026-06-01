Diputados peronistas piden que “el Partido Justicialista evalué la conducta política de sus representantes”

REDACCIÓN ELONCE
El bloque Más Para Entre Ríos sostuvo que el Partido Justicialista debe analizar el accionar de sus representantes ante el debate por la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.
La reforma previsional en Entre Ríos volvió a generar repercusiones políticas luego de que el bloque de diputados Más Para Entre Ríos difundiera un comunicado en el que pidió que el Partido Justicialista evalúe “la conducta política de sus representantes” frente a iniciativas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio.
A través de un documento titulado “La responsabilidad política de una banca”, los legisladores señalaron que una banca legislativa “expresa una representación política, territorial y electoral” y remarcaron que quienes acceden a esos cargos mediante una propuesta partidaria mantienen responsabilidades frente a quienes respaldaron ese proyecto en las urnas.
En ese sentido, afirmaron que el peronismo entrerriano debe analizar “con seriedad” el desempeño de aquellos dirigentes que adoptan posiciones que podrían entrar en tensión con el mandato político recibido por parte del electorado.
Críticas al proyecto previsional
El bloque sostuvo que el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones constituye uno de los temas más sensibles impulsados por la actual gestión provincial, al considerar que involucra derechos vinculados a la salud, el trabajo, las jubilaciones y la protección social.
Según expresaron, el debate no pasa por la necesidad o no de discutir cambios en el sistema previsional, sino por las consecuencias que determinadas medidas podrían tener sobre trabajadores activos y pasivos. “El problema no es discutir reformas. El problema es acompañar, permitir o facilitar medidas que trasladan el costo del ordenamiento sobre trabajadores, jubilados, pensionados, docentes, personal de salud y sectores que necesitan más cuidado del Estado”, manifestaron.
Asimismo, señalaron que la Caja de Jubilaciones requiere soluciones responsables y una discusión profunda, aunque advirtieron que cualquier modificación debe realizarse con criterios de justicia social y sin afectar a los sectores más vulnerables.
Pedido al Partido Justicialista
En el comunicado, los diputados indicaron que la sustentabilidad del sistema previsional debería buscarse mediante el reclamo de recursos adeudados por la Nación, la revisión de beneficios de mayor escala y la corrección de distorsiones históricas.
Por ese motivo, consideraron que corresponde que el Partido Justicialista analice formalmente el comportamiento político de sus representantes. “Si una banca obtenida por el peronismo se utiliza para sostener decisiones contrarias a derechos sensibles, el partido tiene la obligación de debatir esa situación, revisar responsabilidades y adoptar las medidas orgánicas que correspondan”, expresaron.
Finalmente, remarcaron que la identidad histórica del peronismo debe reflejarse en cada decisión parlamentaria y sostuvieron que las representaciones obtenidas mediante el voto partidario deben actuar en defensa de los sectores que confiaron en ese proyecto político.