Pidió ayuda al 911 pero cuando llegó la Policía, su novio ya la había matado

Un femicidio en la localidad bonaerense de Temperley conmocionó a la comunidad luego de que una mujer de 31 años lograra llamar al 911 para denunciar que estaba siendo retenida por su pareja. Horas después, cuando la Policía consiguió ingresar a la vivienda, la encontró asesinada. El principal sospechoso, identificado como Tomás Adrián Núñez, fue detenido y permanece a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle al 1700, donde residían Noelia Carolina Rivero y su pareja. Según trascendió, la mujer logró comunicarse con el servicio de emergencias y alertó a las autoridades sobre la situación que atravesaba.

“Mi novio me tiene de rehén”, habría manifestado la víctima durante el llamado que activó el operativo policial.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio intentaron dialogar con el hombre, quien aseguró que no ocurría nada fuera de lo normal. Aunque desde el interior de la vivienda se escuchaba la voz de la mujer indicando que se encontraba bien, también afirmaba que no podía salir del lugar.

El ingreso a la vivienda y el hallazgo

Ante la negativa del sospechoso a permitir el acceso, la Fiscalía intervino y autorizó el ingreso forzado al inmueble. La medida pudo concretarse gracias a la colaboración de un familiar que aportó una copia de la llave de la vivienda.

Mientras parte del personal ingresaba por distintos sectores de la propiedad, los uniformados escucharon gritos provenientes del interior. Al llegar a una de las habitaciones encontraron a Noelia Rivero gravemente herida.

La mujer presentaba múltiples lesiones de arma blanca en el tórax y la espalda. Minutos después, personal del SAME confirmó su fallecimiento.

El acusado intentó autolesionarse

Tras el crimen, Núñez fue reducido por los efectivos policiales. El hombre presentaba heridas cortantes superficiales en ambas muñecas y en el cuello, aparentemente provocadas por él mismo luego del ataque.

Por ese motivo fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque, elemento que será incorporado a la causa judicial.

Antecedentes de violencia

Familiares y allegados de la víctima sostuvieron que la relación estaba marcada por situaciones de violencia, control y hostigamiento.

Según relataron, el hombre ejercía conductas posesivas sobre Noelia, controlaba sus horarios, la acusaba de infidelidad y limitaba sus actividades cotidianas.

“Desde que inició la relación, todo fue en caída. La controlaba constantemente y la obligaba a mantenerse en contacto permanente cuando estaba trabajando”, señalaron amigas de la víctima.

Noelia Carolina Rivero y Tomás Adrián Núñez

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17 y del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

El caso volvió a poner en debate la problemática de la violencia contra las mujeres y los mecanismos de prevención e intervención ante situaciones de riesgo extremo.