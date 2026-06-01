 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Reunión federal en Bariloche

La provincia participó de un encuentro estratégico de comercio internacional

Representantes provinciales participaron de la IX Sesión Plenaria del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, donde se debatieron estrategias vinculadas con exportaciones, inversiones y promoción de pymes.

1 de Junio de 2026
Encuentro de comercio internacional en Bariloche.
Encuentro de comercio internacional en Bariloche.

Representantes provinciales participaron de la IX Sesión Plenaria del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, donde se debatieron estrategias vinculadas con exportaciones, inversiones y promoción de pymes.

La provincia participó de una nueva instancia de trabajo federal orientada a fortalecer el comercio internacional, potenciar las exportaciones y acompañar la apertura de nuevos mercados para las pequeñas y medianas empresas.

 

La actividad se desarrolló en la ciudad de Bariloche durante la IX Sesión Plenaria del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, un encuentro que reunió a autoridades nacionales y representantes de distintas provincias del país.

 

 

Debate sobre exportaciones e integración

 

La agenda de trabajo incluyó debates vinculados con el estado de las negociaciones económicas internacionales, el avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea y los procesos de integración regional.

 

Además, durante el encuentro también se analizaron temas relacionados con inversiones, cooperación federal y el proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

 

La apertura de las actividades incluyó una visita institucional a la empresa tecnológica Invap, uno de los principales polos de desarrollo científico y tecnológico del país.

 

Encuentro de comercio internacional en Bariloche.
Encuentro de comercio internacional en Bariloche.

 

El objetivo de fortalecer a las pymes

 

En representación del gobierno provincial participó la directora de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol.

La funcionaria explicó que durante las jornadas se avanzó en acciones conjuntas destinadas a fortalecer la promoción comercial internacional de las pymes.

 

Según indicó, uno de los principales objetivos es acompañar los procesos de apertura de mercados y los acuerdos comerciales impulsados desde la Cancillería Argentina.

 

También destacó la importancia de generar herramientas que permitan mejorar las posibilidades de inserción internacional de las empresas provinciales.

 

 

Trabajo conjunto entre Nación y provincias

 

Desde la organización remarcaron que la realización de esta sesión plenaria reafirma la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos provinciales y las autoridades nacionales.

 

El encuentro buscó consolidar un espacio de coordinación para impulsar políticas vinculadas con el comercio internacional, la atracción de inversiones y el crecimiento exportador.

 

Además, se destacó la necesidad de profundizar estrategias federales que permitan ampliar oportunidades económicas para las distintas regiones del país.

Temas:

comercio internacional Gobierno de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso