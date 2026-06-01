La provincia participó de un encuentro estratégico de comercio internacional

La provincia participó de una nueva instancia de trabajo federal orientada a fortalecer el comercio internacional, potenciar las exportaciones y acompañar la apertura de nuevos mercados para las pequeñas y medianas empresas.

La actividad se desarrolló en la ciudad de Bariloche durante la IX Sesión Plenaria del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, un encuentro que reunió a autoridades nacionales y representantes de distintas provincias del país.

Debate sobre exportaciones e integración

La agenda de trabajo incluyó debates vinculados con el estado de las negociaciones económicas internacionales, el avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea y los procesos de integración regional.

Además, durante el encuentro también se analizaron temas relacionados con inversiones, cooperación federal y el proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La apertura de las actividades incluyó una visita institucional a la empresa tecnológica Invap, uno de los principales polos de desarrollo científico y tecnológico del país.

Encuentro de comercio internacional en Bariloche.

El objetivo de fortalecer a las pymes

En representación del gobierno provincial participó la directora de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol.

La funcionaria explicó que durante las jornadas se avanzó en acciones conjuntas destinadas a fortalecer la promoción comercial internacional de las pymes.

Según indicó, uno de los principales objetivos es acompañar los procesos de apertura de mercados y los acuerdos comerciales impulsados desde la Cancillería Argentina.

También destacó la importancia de generar herramientas que permitan mejorar las posibilidades de inserción internacional de las empresas provinciales.

Trabajo conjunto entre Nación y provincias

Desde la organización remarcaron que la realización de esta sesión plenaria reafirma la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos provinciales y las autoridades nacionales.

El encuentro buscó consolidar un espacio de coordinación para impulsar políticas vinculadas con el comercio internacional, la atracción de inversiones y el crecimiento exportador.

Además, se destacó la necesidad de profundizar estrategias federales que permitan ampliar oportunidades económicas para las distintas regiones del país.