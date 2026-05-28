El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó crédito de 280 millones de dólares para obras viales en Entre Ríos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó un financiamiento de u$s280 millones destinado a mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conectividad en Entre Ríos.

Según se informó oficialmente, el programa se ejecutará bajo la modalidad de Obras Múltiples, permitiendo avanzar en diferentes frentes de obra de manera simultánea en distintos puntos del territorio entrerriano.

El crédito otorgado por el BID cuenta con condiciones financieras de largo plazo que facilitan su implementación. El préstamo tendrá un período de amortización de 21 años y medio, con un plazo de gracia de 9 años. Además, la tasa de interés estará basada en SOFR, uno de los índices de referencia internacionales utilizados en financiamiento.

Obras clave para la conectividad regional

El plan contempla la reconstrucción y rehabilitación integral de corredores viales considerados prioritarios para la circulación y el transporte de cargas.

Además, se intervendrán accesos urbanos y circunvalaciones con alto tránsito de vehículos pesados, una problemática recurrente en varias ciudades de la provincia.

Estas obras buscan mejorar las condiciones de circulación, reducir tiempos logísticos y optimizar la seguridad vial en zonas estratégicas.

Impacto en la producción y el comercio

El financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un fuerte enfoque en el desarrollo económico regional.

Desde el organismo destacaron que la mejora de la infraestructura vial permitirá fortalecer la competitividad de las economías locales y facilitar el acceso a

mercados.

“Mejorar las rutas no solo facilita el comercio y la logística, sino que también mejora la calidad de vida y el acceso a oportunidades para miles de personas”, afirmó Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.

Intervenciones hidráulicas y prevención

Uno de los ejes centrales del programa será la ejecución de obras hidráulicas complementarias, orientadas a mejorar el drenaje de las rutas. Estas intervenciones buscan reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones, un factor crítico en diversas zonas de Entre Ríos. El objetivo es garantizar la durabilidad de las obras viales y evitar interrupciones en la conectividad por eventos climáticos.

La iniciativa se enmarca en Conexión Sur, un programa del Grupo BID orientado a mejorar la integración y competitividad en América del Sur. A través de este esquema, se promueven obras de infraestructura subnacional que fortalecen corredores estratégicos y la vinculación entre regiones. “Esta operación refleja nuestro compromiso de impulsar una infraestructura más resiliente y eficiente”, sostuvo Alva Hart.

Modernización de la gestión vial

El proyecto también incluye la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la administración de la infraestructura.

Entre ellas, se destacan un Sistema de Gestión de Activos Viales y un Sistema de Gestión de Infraestructura, que permitirán planificar inversiones a largo plazo. Estas herramientas apuntan a mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar la sostenibilidad de las obras.