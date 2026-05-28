Confirmaron la continuidad de los subsidios energéticos residenciales durante junio

El Gobierno nacional confirmó la continuidad de los subsidios energéticos para usuarios de gas natural y gas propano durante junio de 2026 y también dispuso cambios en los beneficios destinados al servicio eléctrico.

La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 121/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial y alcanza a los usuarios incluidos dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según la normativa, seguirá vigente la bonificación adicional del 25% para usuarios residenciales de gas natural y propano por redes, esquema que ya había sido aplicado durante mayo.

Cambios en la bonificación eléctrica

En paralelo, la Secretaría de Energía resolvió modificar el beneficio extraordinario destinado a los usuarios residenciales de electricidad alcanzados por los subsidios energéticos.

A partir de junio, el descuento será del 11,97% sobre el consumo correspondiente de los hogares beneficiarios incluidos en el régimen focalizado, según informó la Agencia NA.

Desde el Gobierno justificaron la medida en el incremento del consumo energético que suele registrarse durante el invierno por las bajas temperaturas.

Además, explicaron que el objetivo es “morigerar el impacto tarifario” durante los meses de mayor demanda residencial.

Qué argumentó el Gobierno

La resolución también advirtió sobre el incremento de los costos de abastecimiento energético, especialmente en el caso del gas natural.

Según detallaron, durante los meses de frío aumenta la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos, cuyos precios se encuentran sujetos a la volatilidad internacional.

En ese contexto, el Gobierno decidió sostener los subsidios energéticos adicionales para los usuarios alcanzados por el sistema focalizado creado a través del Decreto 943/2025.

Quiénes seguirán alcanzados

La medida no solamente incluye a usuarios residenciales, sino también a distintas entidades y organizaciones sociales.

Entre los sectores beneficiados aparecen las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas en las leyes nacionales 27.098 y 27.218.

La implementación quedará a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que deberá aplicar los cambios en los cuadros tarifarios y en los mecanismos de facturación correspondientes.