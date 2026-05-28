El cambio climático sigue acelerándose y prevén nuevos récords globales de calor

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el cambio climático continuará empujando las temperaturas globales a niveles récord durante los próximos años y alertó que existe una alta probabilidad de superar nuevamente los límites establecidos por el Acuerdo de París.

El informe, elaborado junto al servicio meteorológico británico Met Office y difundido por Naciones Unidas, sostiene que entre 2026 y 2030 la temperatura media global se mantendrá en valores históricos o cercanos a máximos inéditos.

Según el documento, existe un 75% de probabilidades de que el promedio de temperaturas del próximo lustro supere el umbral de 1,5°C respecto de los niveles preindustriales, considerado como uno de los principales límites fijados para intentar contener el impacto del cambio climático.

Las probabilidades de nuevos récords

El reporte también señaló que hay un 91% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años supere el límite de 1,5°C y un 86% de chances de que se registre un nuevo año récord de calor a nivel mundial.

Hasta el momento, 2024 figura como el año más cálido desde que existen registros, con una temperatura media global de 1,55°C por encima de los niveles preindustriales correspondientes al período 1850-1900, según informó EFE.

Los especialistas estiman que la temperatura media global entre 2026 y 2030 podría oscilar entre 1,3°C y 1,9°C por encima de esos valores históricos.

Además, remarcaron que los años comprendidos entre 2015 y 2025 ya fueron los 11 más cálidos jamás registrados, tendencia que, según las proyecciones, continuará agravándose por efecto del cambio climático.

El Niño y el impacto sobre el planeta

Leon Hermanson, uno de los principales autores del informe y especialista de Met Office, explicó que la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño hacia finales de 2026 podría aumentar todavía más las temperaturas globales.

“Aumenta las probabilidades de que 2027 sea el próximo año récord”, sostuvo el experto. El informe también proyectó temperaturas invernales particularmente elevadas en el Ártico, donde podrían ubicarse hasta 2,8°C por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020.

En paralelo, las previsiones climáticas indican mayores precipitaciones en regiones como Alaska, el norte de Europa, Siberia y el Sahel africano, mientras que el Amazonas podría enfrentar períodos más secos de lo habitual.

Desde la OMM aclararon que superar temporalmente el umbral de 1,5°C no significa automáticamente que los objetivos del Acuerdo de París hayan quedado definitivamente fuera de alcance.

No obstante, advirtieron que estos episodios serán cada vez más frecuentes si el avance del cambio climático continúa acelerándose en los próximos años.