Confirmaron cuánto cobrarán las empleadas domésticas en junio tras el nuevo acuerdo salarial

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los nuevos valores salariales que comenzarán a regir durante junio de 2026, después del acuerdo paritario alcanzado entre sindicatos y cámaras patronales del sector.

La actualización fue oficializada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y contempla incrementos escalonados entre abril y julio, además de modificaciones sobre la suma no remunerativa otorgada anteriormente.

El entendimiento llegó después de varias semanas de negociación y busca recomponer los ingresos del personal de casas particulares frente al avance de la inflación.

Cómo quedaron los aumentos

El acuerdo salarial para las empleadas domésticas estableció subas acumulativas mes a mes para todas las categorías alcanzadas por el régimen.

La actualización comenzó con un incremento del 1,8% en abril y continuó con una suba del 1,6% en mayo. En junio se aplicará otro aumento del 1,5%, mientras que en julio se completará el esquema con un ajuste adicional del 1,4%.

Desde el sector aclararon que los incrementos son acumulativos, ya que cada actualización se calcula sobre los salarios previamente ajustados.

Además, la negociación incluyó modificaciones vinculadas a la suma no remunerativa de $20.000 que había sido otorgada previamente. Según lo acordado, la mitad de ese monto comenzó a incorporarse al salario básico desde abril, mientras que el resto continuará pagándose de manera no remunerativa hasta junio y pasará definitivamente al básico en julio.

Cuánto cobrarán en junio

Con los nuevos incrementos, las empleadas domésticas de la categoría supervisión cobrarán en junio $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales con retiro, mientras que sin retiro los valores ascenderán a $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.

En el caso de quienes realizan tareas específicas, el salario será de $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales con retiro. Para el personal sin retiro, el monto llegará a $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales. Por su parte, los caseros percibirán $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Las trabajadoras dedicadas al cuidado de personas cobrarán $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales con retiro, mientras que sin retiro alcanzarán los $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

En tanto, para las tareas generales, las empleadas domésticas percibirán $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales con retiro. En la modalidad sin retiro, el salario será de $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Qué pasará con el aguinaldo

La actualización salarial también tendrá impacto sobre el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Según establece la legislación laboral vigente, las empleadas domésticas deberán cobrar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario hasta el 30 de junio de 2026.

Como esa fecha caerá martes, los empleadores tendrán tiempo hasta ese día para efectuar el pago. Sin embargo, la normativa contempla además un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito podría concretarse como máximo el lunes 6 de julio.