Banco Nación lanzó créditos para cancelar deudas ante récord de morosidad

El Banco Nación anunció que pondrá en marcha un plan para auxiliar a quienes tengan deudas, incluyendo a clientes de otros bancos. La entidad presentó las medidas como un “kit de soluciones”.

En el sistema bancario, los atrasos en los pagos vienen en niveles récord. El último informe del Banco Central detalló que la morosidad tuvo en marzo una leve suba de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y ascendió hasta el 7%. Dentro de ese promedio, el dato más preocupante es la mora de las familias que se ubicó en 11,5%, también 0,3 puntos por encima de la medición anterior.

Desde el Banco Nación detallaron que uno de los objetivos del plan es “atraer a personas que hoy están endeudadas con otros bancos y fintech, ya que nosotros cobramos tasas significativamente más bajas. Les ofrecemos consolidar todas sus deudas en un solo banco y -obviamente- convertirse en clientes nuestros”.

La mención a las fintech no es menor: es el segmento que más morosos acumula, con un 30% de los deudores con atrasos de los pagos y tasas más altas que las de los bancos.

La línea del BNA contempla préstamos con tasa fija, plazos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%. El costo financiero total (CFT), de todas formas, asciende a 114,21% anual. El monto máximo previsto es de hasta $ 100 millones. No contempla deudores en clasificación 5, la que incluye atrasos mayores a los 12 meses.

El banco también anunció una refinanciación de saldos de tarjeta de crédito para clientes que registren hasta 90 días de atraso en el pago de tarjetas emitidas por la institución. En esos casos, podrán reestructurar deudas de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Para clientes con atrasos superiores a 90 días, el banco señaló que existen alternativas de financiación con plazos de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia.

Fuentes del Nación aseguran que tanto en el segmento de empresas como de personas la mora del banco está por debajo de la del sistema. En el caso de las personas física, la morosidad promedio del sistema está en 11% y la del BNA, en 7%.

En el sistema total, la morosidad se concentra en créditos personales y tarjetas. En préstamos hipotecarios el atraso sigue siendo muy bajo: el último informe del Central la ubicó en 1,4%. En cuanto a las empresas, el 3% entra en la categoría de morosos.

En la provincia de Entre Ríos, el Banco de Entre Ríos ya lanzó y tiene operativo un plan de alivio financiero destinado a los trabajadores, del ámbito público, privado, y también jubilados que ofrece una tasa fija del 60 por ciento TNA, considerablemente inferior a las tasas del mercado, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.