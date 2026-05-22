Banco Entre Ríos habilitó inscripción al “Plan de Alivio Financiero”: hasta 60 cuotas, tasas y los detalles

Banco Entre Ríos habilitó inscripción al “Plan de Alivio Financiero”.

El Banco Entre Ríos informó que ya se encuentra habilitado en su sitio web el formulario para los trabajadores públicos, privados y jubilados que deseen adherirse al “Plan de Alivio Financiero” anunciado por el gobierno provincial, a fin de obtener beneficios exclusivos para la refinanciación de sus deudas, tales como 2 meses iniciales de gracia y un plazo extendido de hasta 60 meses para pagar, con una tasa muy accesible.

El Banco habilitó en su sitio web oficial www.bancosentrerios.com.ar el acceso al programa de manera simple y 100% online.

Desde allí, los interesados podrán completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. El ingreso se realiza a través de la sección “Préstamos” > “Gestioná tus deudas” > “Plan de Alivio Financiero”.

Entre los principales beneficios del programa se destacan:

• 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.

• Tasa fija del 60% TNA.

• Plazos de hasta 60 meses.

• Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados

Cómo iniciar la solicitud

El proceso de adhesión se realiza en tres simples pasos:

-Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero

-Completar los datos básicos y la documentación solicitada en el formulario exclusivo.

-El Banco inicia el proceso de evaluación de cada situación particular y se comunica con el cliente para coordinar los pasos a seguir.

El programa está orientado a brindar herramientas concretas para que trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados puedan ordenar su economía familiar, reestructurar sus obligaciones financieras y mejorar su capacidad de ingreso.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar a las familias entrerrianas con soluciones financieras que contribuyan a su bienestar y al desarrollo económico de la provincia.

Todos los detalles

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden solicitarlo los empleados activos y pasivos (jubilados) de la Administración Pública Provincial que pertenezcan a la planta permanente o posean estabilidad laboral garantizada y trabajadores del sector privado de la Provincia de Entre Ríos.

¿Qué deudas se pueden cancelar?

Se pueden cancelar deudas vigentes:

-Para empleados públicos: Deudas con entidades crediticias habilitadas en el sistema CODES y obligaciones con el Banco Entre Ríos.

-Para sector privado: Deudas con bancos, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales y el propio Banco.

¿Cuáles son las condiciones exclusivas del préstamo?

A diferencia de un préstamo personal tradicional, esta línea cuenta con:

-Tasa de Interés: Tasa preferencial.

-Plazo: Hasta 60 meses.

-Período de Gracia: Hasta 2 meses para el pago de capital e intereses.

-Relación Cuota-Ingreso: La cuota no podrá superar el 40% de los ingresos netos afectables.

¿Qué documentación se debe presentar?

Para completar el trámite en la sucursal, deberás presentar:

-Ingresos demostrables.

-Certificados de Deuda: Los comprobantes emitidos por las entidades acreedoras donde figure el detalle de las obligaciones que vas a unificar.

-DNI: Para validar tu identidad al momento de la firma.

¿Cómo es el proceso de cancelación de las deudas?

El camino hacia tu desendeudamiento tiene 3 simples pasos:

1. Registro Online: Primero, completás el formulario de nuestra web. Es el punto de partida para que podamos analizar tu caso.

2. Notificación: Analizaremos tu perfil crediticio y te avisaremos el resultado del mismo utilizando los datos de contacto que completaste en el formulario con las indicaciones pertinentes para saber cómo avanzar sea positivo o negativo el resultado del análisis. En caso de estar aprobado te enviaremos el monto disponible de la línea de desendeudamiento y te asignaremos un turno para que te presentes en la sucursal. Pueden transcurrir algunos días entre la inscripción y la asignación del turno.

3. Finalización: Una vez que cuentes con la aprobación crediticia, deberás acercarte a la sucursal que seleccionaste en el formulario el día del turno asignado, con los certificados de deuda. Una vez presentada la documentación en sucursal, el Banco acreditará los fondos en tu cuenta y realizará automáticamente las transferencias a tus acreedores. Tus deudas externas quedarán canceladas en el acto y, a partir de ese momento, ya contás con tu nuevo préstamo en Banco Entre Ríos.

¿Cómo se paga la cuota?

-Empleados Públicos: Mediante descuento directo de haberes a través del sistema CODES.

-Sector Privado: Mediante débito automático en la cuenta bancaria donde perciben sus haberes.