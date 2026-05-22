Reforma previsional: “No fuimos los trabajadores los que generamos el déficit”, afirmaron Jubilados de ATE

La discusión por la reforma previsional en Entre Ríos continúa a generarando repercusiones entre trabajadores y jubilados. En ese contexto, la presidenta del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, manifesto a Elonce su preocupación por distintos puntos del proyecto y advirtió sobre posibles perjuicios para quienes actualmente aportan al sistema previsional provincial.

“Acabo de imprimirlo y de leerlo. A todos nos preocupa el 82% móvil. Todavía no conocemos cuál sería el porcentaje”, expresó Ávalos al analizar los primeros detalles de la iniciativa. La dirigente sostuvo además que existe incertidumbre respecto a cómo quedaría finalmente el haber jubilatorio y alertó sobre eventuales cambios en la fórmula de cálculo.

“Ojalá se mantenga el 82% y no a la baja, porque si no ahí sí nos veríamos perjudicados”, remarcó. En esa línea, explicó que uno de los aspectos que más inquietud genera es la posibilidad de modificar los años tomados para calcular la jubilación.

El temor por cambios en el cálculo jubilatorio

Según explicó Ávalos, actualmente el sistema provincial toma como referencia los últimos diez años de aportes, período en el que muchos trabajadores logran mejorar su categoría laboral y salarial antes del retiro.

“En los vectores, ahora te toman los últimos 10 años para jubilarte. Si toman los 30 años, perderíamos”, sostuvo.

La dirigente argumentó que ese cambio afectaría directamente el monto final de las jubilaciones. “Los últimos 10 años es cuando uno puede mejorar su carrera, tener una categoría mejor y jubilarte mejor”, afirmó.

Además, pidió cautela a los legisladores provinciales antes de avanzar con la aprobación del proyecto. “Tenemos que leer bien esta reforma y sobre todo pedirle a los diputados y senadores que por favor no la voten si no la ven realmente beneficiosa para los trabajadores y jubilados”, enfatizó.

Críticas a cambios ya implementados y pérdida del poder adquisitivo

Ávalos también cuestionó modificaciones aplicadas previamente a través de decretos relacionados con jubilaciones especiales, particularmente en sectores como Salud Mental.

“Ya con un decreto del 2024, el 1574, se fue perdiendo el poder adquisitivo”, explicó la referente de ATE. Según indicó, hubo descuentos retroactivos sobre jubilaciones ya otorgadas.

“El decreto salió para atrás y no para adelante como debería haber sido”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que muchos jubilados comenzaron a sufrir descuentos pese a llevar varios años retirados. “A los jubilados que ya tenían cinco años de jubilados se les comienza a descontar hasta la edad jubilatoria”, señaló.

“No fuimos los trabajadores quienes generamos el déficit de la Caja”

Durante la entrevista, Ávalos defendió el sistema previsional provincial y rechazó que los trabajadores sean responsables del déficit de la Caja de Jubilaciones.

“En nuestra vida activa aportamos para nuestra jubilación porque es generacional y porque es generosa nuestra ley previsional, la 8732”, expresó.

La dirigente sostuvo que el déficit responde a decisiones políticas y administrativas de distintos gobiernos. “No fuimos los trabajadores los que generamos el déficit de la Caja, sino los desgobiernos, los malos gobiernos que hubo y los que la manejaron”, afirmó.

Preocupación por el avance de la reforma previsional: análisis del impacto

También cuestionó la existencia de jubilaciones privilegiadas y planteó la necesidad de discutir aportes de sectores de mayores ingresos. “Hay jubilaciones muy abultadas, sobre todo las de los jueces. Los de abajo estamos sosteniendo lo de arriba”, dijo.

Reuniones con legisladores y preocupación por la edad jubilatoria

Ávalos confirmó además que mantuvieron reuniones con dirigentes y legisladores de la oposición para expresar su rechazo a distintos puntos de la reforma previsional.

“Le llevamos el proyecto y pedimos que no la voten, que piensen en cuánto nos va a perjudicar”, señaló.

Uno de los aspectos más cuestionados es el aumento progresivo de la edad jubilatoria, que según indicó podría alcanzar los 68 años hacia 2039. “Hay personas que no se encuentran con la posibilidad de poder llegar bien a los 68 años”, advirtió.

Además, manifestó preocupación por posibles modificaciones en las pensiones. “Decía que a la pensionada se le va a pagar de acuerdo a los años que haya estado casada. Si estoy dos años casada y se muere mi marido, voy a cobrar dos años”, ejemplificó.

Mientras continúa el debate legislativo, desde el Centro Provincial de Jubilados y Pensionados de ATE anticiparon que seguirán analizando el proyecto y promoviendo reuniones para intentar frenar artículos que consideran perjudiciales para trabajadores activos y jubilados.