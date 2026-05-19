La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos realizó este martes una nueva manifestación en Paraná en rechazo a la reforma previsional impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

La protesta se desarrolló sobre calle Andrés Pazos, frente al organismo previsional, con participación de gremios estatales, jubilados, trabajadores municipales y organizaciones sociales.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

Durante la jornada también se continuó con la recolección de firmas para presentar un petitorio ante legisladores provinciales.

“No es reforma, es ajuste”

Representantes sindicales y referentes de jubilados coincidieron en cuestionar el proyecto para la reforma del sistema previsional entrerriano y advirtieron sobre el impacto que tendría en trabajadores activos y pasivos.

“El proyecto del Gobierno empobrece a trabajadores y jubilados provinciales”, expresó el secretario general de Agmer, Abel Antivero. Además, remarcó la defensa del 82 por ciento móvil y rechazó cualquier modificación sobre el actual sistema jubilatorio entrerriano. “No es reforma, es ajuste”, sentenció.

La Multisectorial en Defensa de la Caja volvió a marchar contra la reforma previsional

Por su parte, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, sostuvo que las movilizaciones se desarrollaron de manera simultánea en distintas localidades entrerrianas. “Le estamos diciendo NO al proyecto de reforma del gobernador Rogelio Frigerio, que intenta seguir ajustando a la clase trabajadora”, afirmó.

El dirigente señaló además que la estrategia sindical continuará con movilizaciones y acciones en toda la provincia.

“No queremos jubilados pobres”

La representante de la Federación de Jubilados, Claudia Vallori, destacó a Elonce el acompañamiento de distintos sectores sociales durante la protesta. “Este ajuste no puede recaer sobre quienes menos tienen, los que más hicieron por esta provincia”, manifestó.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

Asimismo, remarcó que el objetivo del petitorio que se presentará a los legisladores entrerrianos es evitar que “los jubilados de hoy y del futuro sean pobres”.

Críticas por salarios y expectativa de vida

Durante la movilización también participaron trabajadores municipales, quienes expresaron preocupación por el impacto que la reforma jubilatoria podría generar sobre salarios y futuras jubilaciones.

“¿Qué expectativa de vida buena se puede tener con sueldos de hambre?”, cuestionó la secretaria general de la APS, Alejandra Levrand al responder a declaraciones oficiales sobre el sistema previsional.

“Esta reforma viene a empobrecernos, viene a hacer más ajustes sobre los trabajadores”, denunció la representante de los jerarquizados de la Municipalidad de Paraná.

Los manifestantes advirtieron además que seguirán movilizados y reclamaron a senadores y diputados provinciales que rechacen cualquier medida que implique un recorte de derechos previsionales.

Reclamo por la Ley 8732

En tanto, la referente de Jubilados de ATE Entre Ríos, Juan Ávalos, sostuvo que la defensa central apunta a preservar la Ley 8732, que regula el sistema previsional provincial. “Ningún punto de nuestra ley previsional se toca”, afirmó durante la protesta.

Finalmente, desde la organización señalaron que la movilización continuará en las próximas semanas mientras avance el debate legislativo sobre la reforma previsional en Entre Ríos.