SUOYEM analizó con la Caja de Jubilaciones el proyecto de reforma jubilatoria

Representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Paraná y Paraná Campaña participaron de un encuentro junto a autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para analizar el proyecto de reforma previsional que próximamente sería tratado en la Legislatura provincial.

La reunión contó con la presencia del presidente de la Caja, Gastón Bagnat, además de dirigentes gremiales y delegados sindicales de distintos municipios.

Fernando García, asesor gremial de SUOYEM, explicó a Elonce que el objetivo fue “involucrar a los trabajadores” y generar un espacio de diálogo sobre los alcances de la futura reforma jubilatoria que impulsa la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Preocupación por la edad jubilatoria

Uno de los principales planteos realizados por el sindicato estuvo relacionado con la posible modificación de la edad jubilatoria y el impacto que podría tener sobre determinadas tareas municipales.

García señaló que existen trabajadores que desarrollan labores físicas exigentes y que, llegada cierta edad, enfrentan dificultades para continuar cumpliendo funciones.

Debate por la reforma previsional en SUOYEM (foto Elonce)

“Tenemos compañeros recolectores de 50 o 55 años que ya no pueden estar arriba de un camión. Lo mismo sucede con trabajadores de Alumbrado Público o Conservación Vial, donde por su propia edad ya dejan de tener la asistencia a su trabajo como corresponde”, sostuvo.

Dudas sobre el 82% móvil

Durante el encuentro también se debatió acerca del futuro del 82% móvil y de qué manera se calcularían los haberes jubilatorios con el nuevo esquema que propone la reforma.

“Queremos saber cómo se va a obtener el 82% móvil con el nuevo coeficiente”, indicó el dirigente sindical en diálogo con Elonce.

Además, desde el gremio realizaron aportes vinculados a los regímenes especiales y "aportes solidarios" que permitan sostener el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

SUOYEM analizó con la Caja de Jubilaciones el proyecto de reforma previsional

Propuestas para fortalecer la Caja

Entre las iniciativas presentadas, SUOYEM propuso analizar la posibilidad de generar nuevas herramientas de recaudación municipal destinadas al sostenimiento del sistema previsional entrerriano.

García explicó que se evalúa impulsar un proyecto de ordenanza para crear aportes específicos a través de algunas tasas municipales. “Buscamos generar recursos para fortalecer la Caja”, señaló al anticipar que elevarán la iniciativa a la intendenta Rosario Romero.

“Es un debate necesario”

El dirigente gremial destacó la importancia de que autoridades provinciales participen directamente de las reuniones con trabajadores y delegados para aclarar dudas y explicar los alcances de la reforma jubilatoria que impulsa el Ejecutivo entrerriano.

“Hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo o no, pero necesitamos discutirlas porque esto es presente y futuro para todos los trabajadores”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el sistema previsional entrerriano necesita modificaciones para evitar problemas mayores en el futuro. “La Caja de Jubilaciones, como está hoy, es un colectivo que va a chocar y nos va a involucrar a todos”, advirtió.