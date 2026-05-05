Frigerio puso plazo a la recepción de aportes para la reforma previsional: los temas de la reunión de gabinete

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una reunión de gabinete ampliada en la que se trató la compra de maquinarias para Vialidad, el plazo de recepción de aportes para la reforma previsional y la adquisición centralizada de medicamentos, entre otros temas.

Al finalizar, el senador Rafael Cavagna definió al encuentro como una "reunión de trabajo" con el gabinete ampliado en que "cada uno de los actores del gobierno tiene sus responsabilidades para trabajar hacia el norte de transformación que quieren los entrerrianos".

Recordó que oportunamente, "se dijo que el impuesto inmobiliario sería destinado para vialidad, y vimos con beneplácito que este lunes, se abrieron los primeros sobres con 14 ofertas para comprar maquinaria para las distintas zonales de Vialidad".

A eso se suma, "el trabajo en temas trascendentales para el bienestar de los entrerrianos. En este caso para preservar nuestra Caja de Jubilaciones. El gobernador ya dio un plazo final para recibir las propuestas de los distintos actores, por lo cual el Ejecutivo estará enviando en proyecto a la Cámara de Senadores para seguir trabajándolo".

También detalló que estuvieron en la agenda de trabajo "temas que tienen que ver con la educación y la salud, con una compra centralizada de medicamentos para optimizar y hacer eficiente los recursos de todos los entrerrianos". Luego, el legislador concluyó que "se sigue avanzando con un gobierno abierto y a disposición de la gente".

Por otra parte, también dialogaron sobre la próxima reunión de la Región Centro, en la cual el gobernador Rogelio Frigerio asumirá la presidencia pro témpore. El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, precisó que dicho encuentro se realizará el próximo 21 de mayo en la ciudad de Córdoba.