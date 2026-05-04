Rogelio Frigerio defendió la reforma previsional y cuestionó la propuesta de la Multisectorial

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, centró buena parte de su análisis en la situación de la Caja de Jubilaciones, uno de los ejes más sensibles de su gestión. En ese marco, defendió el proyecto de reforma que impulsa su gobierno y cuestionó alternativas como la presentada por la Multisectorial, al considerar que no deben trasladar el costo a quienes no reciben el beneficio.

“El proyecto va a ingresar próximamente. Estoy esperando que los distintos sectores de la oposición nos traigan propuestas y alternativas. Hace dos años que gobernamos la provincia y hace 20 o 30 años que se viene gestando este déficit enorme de más de 430.000 millones por año, que va a seguir creciendo si no hacemos nada”, sostuvo acerca de la reforma previsional que propone el gobierno.

En esa línea, también se refirió al proceso de diálogo con distintos actores. “Se está trabajando con muchos sectores de la representación sindical de los trabajadores del Estado, pero hasta ahora no he tenido una devolución”, indicó, marcando la falta de respuestas concretas por parte de algunos espacios.

Foto: Elonce.

Debate por la Caja y propuestas en discusión

Respecto a la propuesta alternativa de la Multisectorial, que plantea la creación de un fideicomiso, fue contundente: “Si las contrapropuestas no son aumentos de impuestos a los que no se benefician con la Caja, las tomo a todas. Lo que no puede pasar es que le digamos a la gran mayoría de los entrerrianos, que no se jubila por la Caja, que el aporte que está haciendo ahora lo tiene que duplicar. Esa no puede ser la solución”.

Además, profundizó su postura sobre el impacto del déficit previsional: “Si se jubilan por el ANSES, no van a querer seguir contribuyendo más de lo que ya están haciendo porque estos 430 mil millones de pesos de déficit los pagamos todos los entrerrianos. Si la solución es que el esfuerzo lo tiene que hacer los que no reciben el beneficio de la Caja, creo que no es justo”.

Tras plantear este escenario, Frigerio amplió su mirada sobre la gestión y el contexto provincial. “Entre Ríos está ordenada, que no es poco después de lo que recibimos. Está en marcha con las obras, me gustaría ir más rápido y lo vamos a hacer cuando cerremos el acuerdo con el BID y otros organismos multilaterales para fines de este año”, analizó en Buenas Noches.

Obras públicas y relación con Nación

El mandatario también repasó las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional. “Estuvimos con el ministro del Interior (Diego Santilli), el ministro de Economía (Luis Caputo) y el nuevo coordinador de Obras Públicas y Transporte. Fue productiva la reunión y hablamos de temas concretos: la finalización de la Autovía 18, que para nosotros es una obsesión que termine este año; y algunas otras rutas con las que venimos trabajando con el Gobierno nacional para que se pongan en obra y se concesione la 127 –hay unos 40 kms que están en mal estado-, la 163 también”.

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En cuanto a obras clave, destacó: “La Planta Potabilizadora de Concordia, que le falta muy poco para terminar, con el compromiso que la terminen en los próximos meses. También una planta de tratamientos efluentes cloacales en Villaguay, ese está al 30%, pero también garantizando la continuidad de la obra porque es muy importante para el municipio”.

Asimismo, abordó la cuestión de los recursos y subsidios. “Tratamos el tema del subsidio del transporte de pasajeros, que faltaban pagar y les pedí que se pongan al día. También el tema de la Caja lo hablé con Santilli. En mayo tenemos la reunión prevista con ANSES y terminaría la auditoría porque hace años que no se hacían. Sin auditoría, no se pagan las compensaciones. Estas son clave y eleve sustancialmente lo que nos dan. Nos dan 6.000 millones de pesos por mes y antes no nos daban nada. A nosotros nos corresponde bastante más”, explicó.

Inversiones, empleo y modelo económico

Frigerio también hizo hincapié en las prioridades de infraestructura. “El compromiso es intervenir el 100% de las rutas provinciales que encontramos detonadas cuando asumimos hace dos años. Los hospitales también y las escuelas. Esas son las prioridades que nos fijamos y ya intervenimos la mitad de los hospitales y las escuelas”.

En ese sentido, remarcó: “Queremos terminar el hospital de La Baxada y el Centenario de Gualeguaychú. Son compromisos fundamentales de la gestión que aún, en este contexto tan difícil de falta de recursos, tanto para las familias y que se replica en el Estado, lo vamos a hacer igual”.

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Seguridad, salarios y definiciones políticas

También se refirió al vínculo con Nación. “Hoy me siento muy escuchado y veo que todos anotan y veo una devolución. No sé cómo son con el resto de los gobernadores, pero nos atienden bien. No sé cómo serán con los otros gobernadores, pero de esa poca plata que hay, quiero la mayor parte de la provincia y la peleo con cuchillos y los dientes”.

En materia económica, destacó la llegada de inversiones a través del RINI y el RIGI: “Tenemos más de 200 millones de dólares de inversión ya comprometida. Esto implica más de 100 empresas que van generar más de 2.000 puestos de trabajo nuevo, sobre todo en el sector industrial. Ese es el camino y me lo fijé como el norte principal de nuestra gestión, generar condiciones para que el sector privado pueda invertir, generar riqueza, crecer y crear empleo”.

Sobre seguridad, afirmó: “Tenemos una policía que para mí es la mejor del país. Creo en eso, conozco toda la Argentina por los roles que tuvimos en el pasado y tenemos una policía de proximidad y tratando de darle tranquilidad a los vecinos”.

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Reforma, salarios y cierre de gestión

Finalmente, el gobernador también abordó temas como las paritarias estatales y docentes: “Vamos a dar aumentos salariales que tengan aportes a nuestra Caja y sean contributivos. Cuando no lo hacemos, es porque no tenemos recursos y entendemos que son momentos donde el trabajador necesita plata en el bolsillo”.

Y concluyó con una reflexión sobre su gestión: “Tengo un mandato de transformación en la provincia. Los entrerrianos, después de larguísimos 20 años de apostar por lo mismo –que nos llevó a esta situación lamentable-, decidieron apostar por otra cosa y no voy a defraudar ese mandato de transformación”.