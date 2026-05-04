“Otro paso atrás en la salud Argentina”, calificó Larrateguy tras nuevas normas de venta de vapeadores

Las nuevas normas para la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos generaron fuerte preocupación en el ámbito de la salud, especialmente entre especialistas en enfermedades respiratorias. En Paraná, el neumonólogo Luis Larrateguy expresó su rechazo a la flexibilización del marco regulatorio y advirtió sobre los riesgos del consumo de estos dispositivos.

“Estoy agradecido a la vida haber elegido esta profesión porque realmente no me imagino haciendo otra cosa”, señaló el profesional, quien lleva más de cuatro décadas en la especialidad. Sin embargo, su tono cambió al referirse a la medida: “Esto nos tiene muy preocupados. Es otro paso atrás en la salud de Argentina”.

El especialista recordó que en 2011 se había logrado restringir uso y comercialización de estos productos: “No obstante, faltó el control. Hay negocios por todos lados que venden derivados de la nicotina”.

Riesgos del vapeo y avance del mercado

En relación a la habilitación de la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, Larrateguy fue contundente sobre los intereses detrás del cambio: “Es un avance de las compañías para aumentar su negocio. Es cruel”.

Además, advirtió sobre los componentes de estos dispositivos: “El vapeo no es inocuo. Estamos metiendo adentro de las vías respiratorias no solo nicotina, sino diferentes sustancias que le agregan para cambiar el sabor y hacerlo más adictivo”.

El médico explicó también el impacto en el organismo: “Esa nube espesa que vemos no es humo, es una nube de polietilenglicol, una sustancia derivada de los plásticos, del petróleo, mezclada con grasa, que genera mucho más daño a nivel pulmonar”.

Consecuencias en la salud y casos graves

Uno de los puntos más alarmantes que remarcó el especialista es la rapidez con la que se producen daños: “Si el cigarrillo demoraba años en producir trastornos, en el vapeo la injuria es aguda”.

Nuevas normas para la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos

En ese sentido, detalló: “Tenemos pacientes que han muerto por inhalar esos dispositivos electrónicos, muy jóvenes, y no sabemos lo que va a ocurrir a largo plazo porque son muy nuevos”.

El profesional indicó que ya se registran cuadros específicos: “Estamos viendo lo que se llama injuria pulmonar aguda, que no veíamos con el tabaco fumado como cigarrillo”.

El foco en adolescentes y el rol del Estado

Respecto al impacto social, Larrateguy puso el foco en los jóvenes: “Lo peor es que juega con la salud de nuestros niños y adolescentes”.

También reflexionó sobre las dificultades para concientizar: “Es muy complejo hablar a la adolescencia. Yo recuerdo cuando era adolescente, uno no piensa en que se va a enfermar”.

En esa línea, propuso estrategias de prevención: “Tenemos que informar en la escuela, en la casa, en todos los ámbitos donde los adolescentes concurren. Hablar estos temas porque no sabemos lo que va a generar como enfermedad a largo plazo”.

Un llamado a la reflexión social

Finalmente, el neumonólogo insistió en la necesidad de políticas públicas más estrictas: “Tenemos que actuar es desde el Estado, prohibir el uso de estas sustancias”.

Y concluyó con un mensaje directo a la sociedad: “Estamos haciendo entender que hay evidencia científica de que esto hace mal. Entonces, razonemos un poquito como sociedad y no llevemos al poder a gente que no está destruyendo”.