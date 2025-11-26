Alertan sobre los riesgos del vapeo en jóvenes y adolescentes: cómo actúa la nicotina en estos dispositivos

REDACCIÓN ELONCE
La referente del programa Entre Ríos Libre de Humo de Tabaco, Lic. Cynthia Wolosko, se refirió al creciente uso de dispositivos electrónicos, como vapeadores y cigarrillos electrónicos, en la población joven. En una entrevista con Elonce, alertó sobre la alta concentración de nicotina.
Lic. Cynthia Wolosko, referente del programa Entre Ríos Libre de Humo de Tabaco, del Ministerio de Salud provincial, lanzó una advertencia sobre el alarmante aumento del consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre adolescentes y jóvenes de la región.
La especialista detalló los riesgos para la salud, desmintió información que circula y explicó la estrategia de la industria tabacalera para captar a nuevos usuarios.
La especialista recordó que la venta, promoción y publicidad de estos dispositivos está prohibida en Argentina y Entre Ríos.
Esta prohibición rige a nivel nacional por disposición de la ANMAT y fue ratificada en la provincia tras la ampliación de la ley local en 2023. La funcionaria explicó que la falta de regulación sobre el contenido de las esencias es una de las mayores preocupaciones.
Wolosko detalló que los dispositivos, que ingresaron al mercado como una alternativa para dejar de fumar, "contienen nicotina, que es la que causa la adicción, la misma que encontramos en el cigarrillo convencional", aseguró.
Además, hizo hincapié en el riesgo de la falta de control. "En los cigarrillos convencionales, la nicotina está regulada, pero en los dispositivos electrónicos no está regulado", señaló. Estimó que un tambor de esencia puede equivaler a la nicotina de "prácticamente 20 cigarrillos".
Estrategia de la industria y la desinformación
La referente del programa provincial sostuvo que la promoción de estos productos es una "estrategia de la industria tabacalera" para reemplazar el producto convencional y atraer a nuevos consumidores. Para lograrlo, recurren a los saborizantes, con gustos a sandía, chicle o chocolate, que son los que "más atraen a los adolescentes".
La experta desmintió la información que circula en el mercado, donde se los promociona como inocuos. "Generan un aerosol que no es vapor de agua, que es otra falsa información creada por la industria tabacalera como una estrategia de marketing", afirmó.
Advirtió que este aerosol "contiene las mismas sustancias que un cigarrillo convencional".
Wolosko lamentó que muchos adultos y jóvenes aún manejen información incorrecta, creyendo que los dispositivos son inofensivos y no contienen nicotina, una creencia alimentada por la promoción que realizan youtubers e influencers que "son, lamentablemente en los adolescentes, ejemplos a seguir", señaló la especialista.
Daños y tareas de fiscalización
Si bien los efectos a largo plazo aún no se conocen por ser un "producto nuevo", la licenciada manifestó que el uso de vapeadores ya está "relacionado directamente con enfermedades respiratorias".
También mencionó los casos reportados en otras provincias donde "los calentadores de tabaco explotan en la cara con quemaduras en la boca, lengua, etcétera", debido a un recalentamiento del dispositivo.
Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se está trabajando con talleres en escuelas secundarias para contrarrestar la desinformación, y se busca fiscalizar la venta ilegal. "Vemos una cantidad de locales que venden estos productos, lo cual está prohibido, no se pueden vender", sostuvo.
La profesional recordó que el programa tiene una página de denuncia donde se puede reportar la venta de estos productos prohibidos.
Finalmente, recordó que el aerosol liberado afecta no solo al consumidor, sino también a las personas expuestas en "espacio cerrado", por lo que el uso de estos dispositivos tampoco debe realizarse en ambientes cerrados.