Dos muertos tras el choque e incendio de dos camiones en un cruce de rutas nacionales

Dos camiones chocaron en la provincia de Santa Fe, en el cruce de las rutas 34 y 39. Se prendieron fuego y confirmaron que hay dos fallecidos.
Dos camiones chocaron y se incendiaron este miércoles a la mañana en un gravísimo siniestro vial ocurrido en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de la localidad santafesina de Arrufó. Como consecuencia del hecho, dos personas murieron y otra resultó herida.
Uno de los choferes logró salir del vehículo por sus propios medios, mientras que el otro conductor quedó atrapado, lo que motivó un amplio operativo de rescate.
Las dos personas que fallecieron ocupaban uno de los camiones, mientras que el herido es el conductor del otro camión involucrado, quien fue asistido por el servicio de emergencias al salir del rodado.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que concentraron las tareas en el control del fuego.
Uno de los camiones circulaba en sentido este-oeste, mientras que el otro lo hacía de norte a sur. Las causas del impacto no habían sido determinadas y se investigaban las circunstancias del choque.