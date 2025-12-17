 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En la provincia de Santa Fe

Dos muertos tras el choque e incendio de dos camiones en un cruce de rutas nacionales

Dos camiones chocaron en la provincia de Santa Fe, en el cruce de las rutas 34 y 39. Se prendieron fuego y confirmaron que hay dos fallecidos. 

17 de Diciembre de 2025
Fatal choque de camiones cerca de Arrufó
Fatal choque de camiones cerca de Arrufó

Dos camiones chocaron en la provincia de Santa Fe, en el cruce de las rutas 34 y 39. Se prendieron fuego y confirmaron que hay dos fallecidos. 

Dos camiones chocaron y se incendiaron este miércoles a la mañana en un gravísimo siniestro vial ocurrido en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de la localidad santafesina de Arrufó. Como consecuencia del hecho, dos personas murieron y otra resultó herida.

 

Uno de los choferes logró salir del vehículo por sus propios medios, mientras que el otro conductor quedó atrapado, lo que motivó un amplio operativo de rescate.

 

Las dos personas que fallecieron ocupaban uno de los camiones, mientras que el herido es el conductor del otro camión involucrado, quien fue asistido por el servicio de emergencias al salir del rodado.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que concentraron las tareas en el control del fuego.

 

Uno de los camiones circulaba en sentido este-oeste, mientras que el otro lo hacía de norte a sur. Las causas del impacto no habían sido determinadas y se investigaban las circunstancias del choque.

Temas:

Choque Camiones Santa Fe Arrufó Muertos fatal accidente rutas 34 y 39
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso