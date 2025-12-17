 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Rosario

“Le di mi celular y se quedó acostado”, dijo la mamá del nene que cayó de un tercer piso

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y sufrió graves lesiones, aunque no está en riesgo. Su mamá habló sobre lo sucedido, aunque dijo que no entiende qué pasó.

17 de Diciembre de 2025
El edificio donde ocurrió la caída
El edificio donde ocurrió la caída

Noah, un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y sobrevivió. El hecho se registró en la ciudad de Rosario y la mamá del menor habló sobre el estado de salud del pequeño y lo ocurrido.

 

Si bien está delicado, se encuentra estable en la terapia intensiva del hospital de Niños Víctor J. Vilela.

 

“Noah sigue estable. Se quebró el fémur, tiene el hígado perforado y también los pulmones. El derecho con líquido, y eso lo tratan con medicaciones. Buscan que siga mejorando y evitar una operación”, dijo Micaela, la mamá de Noah.

Además de confirmar que su pequeño se encuentra estable mas allá del cuadro y está consciente, destacó que “cuando cayó nunca perdió el conocimiento, y no se golpeó la cabeza”, por lo cual él mismo la llamaba desde el patio junto al edificio.

 

Consultada sobre cómo sucedió la riesgosa caída, destacó a El Tres: “Lo estaba cambiando y se estaba durmiendo. Le di mi celular y se quedó acostado. Me fui al baño, y la vecina me vino a avisar que se cayó por la ventana. No entendí cómo pasó. Bajé corriendo y él me llamaba. Llamamos al Sies, y por suerte la ambulancia vino rápido”.

 

Destacó luego que Noah suele tener la costumbre de tirar cosas desde la ventana del comedor, y aseguró que “era poquito lo que estaba abierta la ventana. Por lo que se ve que la abrió del todo, pero no sé cómo sucedió bien todavía”.

Temas:

nene caído tercer piso Rosario celular
