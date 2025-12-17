“Le di mi celular y se quedó acostado”, dijo la mamá del nene que cayó de un tercer piso

Noah, un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y sobrevivió. El hecho se registró en la ciudad de Rosario y la mamá del menor habló sobre el estado de salud del pequeño y lo ocurrido.

Si bien está delicado, se encuentra estable en la terapia intensiva del hospital de Niños Víctor J. Vilela.

“Noah sigue estable. Se quebró el fémur, tiene el hígado perforado y también los pulmones. El derecho con líquido, y eso lo tratan con medicaciones. Buscan que siga mejorando y evitar una operación”, dijo Micaela, la mamá de Noah.

Además de confirmar que su pequeño se encuentra estable mas allá del cuadro y está consciente, destacó que “cuando cayó nunca perdió el conocimiento, y no se golpeó la cabeza”, por lo cual él mismo la llamaba desde el patio junto al edificio.

Consultada sobre cómo sucedió la riesgosa caída, destacó a El Tres: “Lo estaba cambiando y se estaba durmiendo. Le di mi celular y se quedó acostado. Me fui al baño, y la vecina me vino a avisar que se cayó por la ventana. No entendí cómo pasó. Bajé corriendo y él me llamaba. Llamamos al Sies, y por suerte la ambulancia vino rápido”.

Destacó luego que Noah suele tener la costumbre de tirar cosas desde la ventana del comedor, y aseguró que “era poquito lo que estaba abierta la ventana. Por lo que se ve que la abrió del todo, pero no sé cómo sucedió bien todavía”.