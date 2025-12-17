El Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el traslado a distintas unidades penales de los cuatro internos que fueron recapturados tras protagonizar una violenta rebelión y evasión. La medida se adoptó luego de un incidente registrado en el Pabellón 5, que incluyó agresiones a personal penitenciario y un operativo de persecución policial.

El director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, explicó que el episodio se produjo “alrededor de las 18.15 horas” y que tuvo su origen en un hecho ocurrido dentro del pabellón donde había 17 personas alojadas. Según relató, “el único incidente comenzó justamente en un pabellón con 17 alojados, donde en primera instancia uno de los internos manifiesta estar descompensado”.

"Rebelión del Pabellón 5”: trasladaron a distintas unidades penales a los presos recapturados

Al acudir el personal para asistirlo, se produjo el ataque. “Cuando se procede a la apertura de la segunda reja de contención, 10 de los 17 alojados arremeten contra cuatro funcionarios con diversos elementos, las denominadas fajas, arpones, que son como un tipo de lanzas”, describió Miotti. En ese contexto, cinco internos fueron reducidos y otros cinco continuaron la agresión.

Durante el avance hacia el puesto de guardia, dos funcionarios resultaron heridos. “Hieren a dos funcionarios con estos elementos, uno en la zona intercostal derecha y otro en el brazo derecho, a la altura del hombro”, precisó el director del organismo. Uno de los internos fue recapturado en el lugar, mientras que otros cuatro lograron salir a la calle.

Dos de los fugados fueron aprehendidos en dependencias cercanas, mientras que los restantes escaparon por la vía pública tras sustraer una motocicleta. La persecución continuó con intervención policial hasta que finalmente fueron detenidos. “Un momento más tarde, el personal policial logra la aprehensión de estos dos”, confirmó Miotti.

Traslados

Tras la recaptura, se resolvió el traslado inmediato de los detenidos. “Son internos condenados, detenidos, fugados, y ya estuvimos dialogando con la jueza de Ejecución, que se hizo presente, y de inmediato se realizó el traslado a otros centros detentivos de la provincia”, señaló el funcionario. Agregó que la decisión se tomó como medida de seguridad y para restablecer el orden interno.

Miotti remarcó que este tipo de resoluciones se adoptan cada vez que hay agresiones al personal. “Estas situaciones con agresiones a personal no las dejamos pasar por alto; en estos casos actuamos prácticamente de inmediato y los trasladamos a otros centros detentivos”, afirmó.

En cuanto al estado de los agentes lesionados, el director indicó que “los heridos no revisten gravedad” y que se aguardaban estudios médicos para descartar complicaciones mayores. Finalmente, aseguró que tras los traslados “todo volvió a la tranquilidad” y que la unidad penal recuperó la normalidad en las horas posteriores al hecho.

Fiestas

En relación con los traslados previstos por las fiestas de fin de año, Miotti aclaró que no se realizarán movimientos de internos durante la Navidad. “Posterior a las fiestas, hace ya muchos años, después de la pandemia, se siguió con esa metodología de traslado”, explicó. En ese sentido, precisó que los detenidos pasarán las celebraciones en las unidades penales y que luego se avanzará con los traslados “por aseguramiento”, principalmente de internos provenientes de otras localidades.

Al respecto, detalló que la unidad con mayor cantidad de movimientos será la Unidad Penal Nº1 y estimó que “estaríamos hablando de más de 60 traslados”, lo que representa “un movimiento bastante importante”, motivo por el cual se resolvió concretarlos después de las fiestas para realizarlos con mayor tranquilidad y evitar la saturación de otras cárceles.