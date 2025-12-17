El PJ entrerriano adhirió a la movilización de la CGT contra la reforma laboral

El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó el proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y confirmó su adhesión a la movilización convocada por la CGT y las dos CTA para el jueves 18 de diciembre.
El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó “enérgicamente” el proyecto de "Modernización Laboral" presentado por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de la Nación y adhirió a la movilización convocada para el jueves 18 de diciembre por la CGT y las dos CTA.
A través de un comunicado, el PJ entrerriano expresó que "esta reforma es la institucionalización de la precarización laboral. Flexibiliza contratos, suprime indemnizaciones, elimina horas extras pagas, debilita la negociación colectiva y avanza sobre el derecho a la huelga y las asambleas de trabajadores, pasando por encima de conquistas históricas del movimiento obrero argentino".
El documento advirtió que "su aprobación significaría un retroceso inadmisible en materia de derechos y protección social".
"Entre Ríos y el país atraviesan una profunda crisis económica con caída del poder adquisitivo, cierre de comercios, y pérdida de empleos" señaló el partido y subrayó que "en este escenario, impulsar una reforma que transfiere más costos a los trabajadores es castigar nuevamente a los más débiles".
Sobre el proceso de elaboración de la reforma, el PJ cuestionó que "en nombre de una supuesta libertad, se busca dejar indefensas a las personas frente a la patronal, desconociendo a las organizaciones sindicales y violando la tradición argentina de concertación social", agregó: "Esta reforma se escribió entre cuatro paredes, a espaldas de los que trabajan".
Más adelante, el documento criticó: "El mismo gobierno que despide trabajadores estatales, desfinancia la ciencia y la tecnología, abre indiscriminadamente las importaciones y festeja dejar personas en la calle, ahora pretende convencernos de que esta reforma va a crear trabajo. Pero los hechos destruyen cualquier discurso".
Desde el justicialismo entrerriano ratificaron que "las y los trabajadores son la columna vertebral del movimiento peronista, la defensa de sus derechos y conquistas no es una opción política, es nuestra causa principal". En ese sentido, convocaron "a legisladores nacionales y gobernadores a rechazar cualquier intento de avasallar derechos laborales o socavar al movimiento obrero organizado".
El PJ entrerriano también hizo un llamado a "las y los entrerrianos —más allá de su pertenencia partidaria— a defender el trabajo de calidad, la producción nacional y la dignidad de nuestra provincia".
Finalmente, celebró y adhirió "a la movilización del jueves 18 de diciembre, convocada por la CGT junto a las dos CTA y todo el movimiento obrero en su conjunto".