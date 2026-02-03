El Club Neuquen invita a sumarse al patín artístico: sacrificio y pasión en cada giro

REDACCIÓN ELONCE
El Atlético Neuquén Club abre sus puertas a quienes quieran sumarse al patín artístico, un deporte que exige dedicación, sacrificio y mucha pasión, con entrenamientos de 4 horas por día.
Con entrenamientos de 4 horas diarias, de martes a viernes, las jóvenes patinadoras se preparan para enfrentar los grandes desafíos de la temporada 2026, que incluye competiciones nacionales en lugares como Chaco, Río Negro y Misiones.
Durante la charla, Jazmín, una de las patinadoras del club, expresó su entusiasmo por lo que viene. “Tenemos muchas expectativas. Apuntamos a los nacionales y provinciales para poder clasificar”, destacó. La joven también invitó a quienes se interesen por el deporte a acercarse, ya que el club está preparando distintos grupos de entrenamiento, tanto para principiantes como para aquellos que ya compiten. “Es un deporte muy lindo, y hay lugar para todos los que quieran sumarse”, añadió.
Una pasión que se transmite de generación en generación
El patín artístico en el Atlético Neuquen Club es mucho más que un deporte: es una verdadera pasión que se transmite de generación en generación. Julieta, una joven que patina desde los 5 años, comentó cómo se siente al practicar este deporte desde tan pequeña. “Me gusta mucho el intentar lograr nuevas cosas y seguir exigiéndome en las prácticas para que este año sea mejor”, comentó, destacando la constante superación personal que requiere el patín artístico.
Su hermana Julia, también patinadora en el club, agregó: “Este deporte me lo transmitió mi hermana, siempre la imité, y ahora estamos las dos entrenando juntas. Es una pasión que compartimos y que seguimos disfrutando a pesar de los años”. Las historias de estas jóvenes reflejan el espíritu de dedicación y esfuerzo que caracteriza a todas las patinadoras del club, desde los grupos iniciales hasta las competidoras.
Un futuro lleno de expectativas y proyectos
Con miras a la temporada 2026, el Atlético Neuquen Club no solo busca crecer a nivel competitivo, sino también incentivar a nuevos miembros a unirse a la actividad. Juana, una de las entrenadoras del club, expresó: “Tenemos muchas expectativas para este año. Nos estamos preparando para los nacionales en Buenos Aires, en San Juan, y tenemos muchas más competencias que nos motivan a seguir entrenando”.
La invitación está abierta a todos los interesados, ya sea para unirse a los entrenamientos iniciales o al grupo de competición. “La frase que nos motiva es: ‘Sueña sin miedos, entrena sin límites’”, agregó Florencia, otra de las jóvenes patinadoras. “Es un lema que nos empuja a seguir, a seguir adelante en cada entrenamiento, sin importar lo difícil que sea”. Sin duda, el club representa un lugar donde el esfuerzo y la pasión por el deporte se hacen realidad cada día.