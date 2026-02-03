Pescaron una raya de casi 100 kilos en un arroyo entrerriano tras tres horas de pelea

Una inusual escena de pesca deportiva se registró en el norte provincial, donde una raya de gran tamaño fue capturada en el arroyo Feliciano por tres jóvenes que realizaban una salida recreativa en kayak.

La raya, estimada en alrededor de 100 kilos, ofreció resistencia durante casi tres horas y obligó a los pescadores a seguirla río abajo antes de poder acercarla a la orilla. Finalmente, tras documentar el momento, decidieron devolverla al agua.

El episodio ocurrió en la zona conocida como Puerto Algarrobo, un sector frecuentado por aficionados a la pesca. Según relataron los protagonistas, habían llegado el día anterior por la tarde luego de remar durante aproximadamente dos horas hasta el punto elegido para acampar y pescar durante la noche. Hasta el amanecer no habían tenido actividad.

Una pelea que los arrastró río abajo

De acuerdo con el testimonio de Nicolás Moreira, uno de los jóvenes que participó de la captura, el pique se produjo cerca de las 6:05 de la mañana. En ese instante, la raya comenzó a sacar tanza con fuerza, lo que los obligó a subirse al kayak para evitar que el hilo se cortara.

Raya pescada en el arroyo Feliciano.

“Empezó a disparar y la única forma era seguirla. Nos llevó de una punta a la otra del arroyo”, explicó. Ante la dificultad para controlarla con una sola caña, decidieron lanzar otra línea para asegurar el enganche y maniobrar con mayor firmeza.

El pez arrastró las embarcaciones durante un largo trayecto. Según detallaron, recorrieron alrededor de un kilómetro y medio río abajo mientras intentaban cansarlo. “Sabíamos que era grande, pero no imaginábamos tanto”, señalaron sobre el tamaño del animal.

Raya pescada en el arroyo Feliciano.

Devolución y cuidado del recurso

Tras casi tres horas de esfuerzo, lograron acercarla a la costa y tomar algunas fotografías. Luego optaron por liberarla nuevamente en el agua, una práctica habitual entre pescadores deportivos cuando se trata de ejemplares de gran porte o especies que forman parte del ecosistema local.

La escena llamó la atención entre otros aficionados de la zona por las dimensiones del pez y por la modalidad utilizada, ya que toda la maniobra se realizó desde kayaks y con carnada de anguila.

Este tipo de capturas no son frecuentes en cursos de agua interiores de Entre Ríos, aunque el arroyo Feliciano es conocido por su biodiversidad. Los jóvenes remarcaron que la intención de la salida era recreativa y destacaron la importancia de devolver el animal para preservar el ambiente natural.