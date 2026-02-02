Entre Ríos actualizó los cupos de pesca en el río Paraná para el primer trimestre de 2026

A través de la Resolución N° 0020/26, publicada en el Boletín Oficial N° 28.269, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos oficializó las disposiciones que regulan la pesca en el río Paraná durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026. La medida alcanza a la actividad pesquera comercial y deportiva en aguas jurisdiccionales de la provincia.

La normativa introduce un ajuste en los volúmenes de captura autorizados y ratifica el esquema de días habilitados para el desarrollo de la actividad. El objetivo central es compatibilizar la explotación del recurso con criterios de sustentabilidad ambiental y control estatal.

Según el texto oficial, el organismo provincial resolvió “establecer el cupo de extracción de pescado de río […] por un total de SEISCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (650,00 TN) para la especie sábalo y el denominado pescado de línea”, lo que representa un incremento de 50 toneladas respecto del trimestre anterior.

Aumento del cupo y fundamentos técnicos

De acuerdo con la resolución, la ampliación del volumen autorizado se sustenta en variables ambientales favorables. El área técnica de Fauna justificó la medida en función del “repunte hidrométrico y a la previsión climática”, factores que permitirían una mayor disponibilidad del recurso sin comprometer su sostenibilidad.

Pese al aumento del cupo, la provincia mantuvo un esquema estricto de control sobre la actividad pesquera comercial. En ese sentido, se dispuso la “prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio […] los días sábado desde las CERO (0) horas hasta el día lunes a las VEINTICUATRO (24) horas, feriados nacionales y provinciales”.

De esta manera, la pesca en el río Paraná con fines comerciales queda habilitada exclusivamente los días martes, miércoles, jueves y viernes, reforzando los períodos de descanso biológico del ecosistema.

Especies protegidas y pesca deportiva

La resolución también ratifica la “prohibición de pesca comercial de la especie dorado (Salminus brasiliensis)” y recuerda la vigencia de la veda anual para el surubí, que impide su captura hasta el 15 de marzo de cada año.

En relación con la pesca deportiva, la normativa permite la aprehensión de ejemplares conforme a las tallas reglamentarias vigentes y autoriza el “consumo social in-situ de las piezas capturadas y permitidas por la normativa vigente”.

No obstante, el documento aclara que la prioridad del área técnica es “garantizar la liberación inmediata de los ejemplares capturados conforme a las disposiciones vigentes en resguardo de la sustentabilidad poblacional”, reforzando el enfoque conservacionista de la política provincial.

Finalmente, la autoridad de aplicación se reservó la posibilidad de realizar una “revisión anticipada” de las medidas adoptadas si las condiciones ecosistémicas del río se modifican antes del cierre del trimestre, con el objetivo de asegurar un uso racional y sustentable del recurso natural entrerriano.