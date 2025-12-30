Pescadores capturaron un surubí con una llamativa deformidad y lo devolvieron al río

El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay, donde un grupo de jóvenes pescadores atrapó un surubí con una visible deformación en la cabeza. El episodio quedó registrado en video y, tras observarlo, el pez fue liberado nuevamente en el agua.
Se conoció que un grupo de jóvenes pescadores capturó el domingo por la tarde un surubí con una marcada deformidad en la cabeza, durante una jornada de pesca recreativa en el riacho Itapé, frente al Palacio Santa Cándida, en Concepción del Uruguay. El ejemplar fue filmado al momento de ser extraído del agua y, tras ser observado, fue devuelto al río.
Según se informó, el pez fue atrapado con un reel y, una vez fuera del agua, los pescadores advirtieron de inmediato las alteraciones visibles en su fisionomía. La particularidad del ejemplar motivó que el momento fuera registrado en video.
Tras observar con detenimiento la extraña deformación, los jóvenes decidieron devolver el surubí al río pocos minutos después de su captura, una acción que fue destacada por usuarios que valoraron el cuidado del animal y el respeto por el ecosistema. Según informó La Pirámide, las imágenes difundidas despertaron curiosidad y preguntas sobre las posibles causas de este tipo de anomalías en peces de río. Hasta el momento, especialistas en fauna ictícola no se pronunciaron oficialmente sobre este caso en particular.