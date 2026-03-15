Profesor entrerriano recibió una beca doctoral del Conicet: "Es un orgullo cumplir una meta"

El joven profesor entrerriano Emanuel Schönfeld, de 22 años, recibió una beca doctoral del Conicet y comenzará en abril de 2026 su Doctorado en Geografía en la Universidad Nacional de La Plata, consolidando un recorrido académico excepcional a corta edad.
Profesor entrerriano recibió una beca doctoral del Conicet. Emanuel Schönfeld llegó a Paraná desde Lucas González en 2021, en medio de la pandemia, y cursó su carrera de Geografía de manera virtual. En diciembre de 2025 obtuvo el título de profesor en Geografía, aunque desde el año pasado ya se desempeña como docente en los colegios privados Galileo Galilei y Plaza Mayor.
A pesar de su juventud, Schönfeld logró adaptarse rápidamente a sus alumnos de primer año, implementando metodologías dinámicas que integran tecnología y nuevas perspectivas educativas. “Me considero de esos profes piolas; trato de caer bien a los gurises, y la poca diferencia de edad ayuda mucho”, comenta.
Su formación escolar y universitaria en Entre Ríos, sumada a su entusiasmo por la docencia, lo llevaron a postularse para una beca doctoral en el Conicet, la cual ganó en su primer intento. Con este logro, Emanuel iniciará su Doctorado en Geografía en la Universidad Nacional de La Plata en abril, proyectando convertirse en doctor hacia 2031.
Investigación sobre toponimia y pueblos originarios
La beca doctoral del Conicet permitirá a Schönfeld profundizar en su investigación sobre la política toponímica del Estado argentino desde fines del siglo XIX. Su proyecto busca resignificar los nombres de lugares vinculados a pueblos originarios, analizando cómo fueron modificados, omitidos o traducidos durante la conformación del Estado nacional y la cartografía oficial.
“Un topónimo no es solo un nombre; es memoria, identidad y significado. Mi investigación pretende reconstruir esos nombres que fueron transformados en la cartografía oficial”, explicó el joven investigador a Entre Ríos Ahora, que apunta a un enfoque que conecta la geografía con la historia y la memoria territorial.
Este interés por la toponimia se desarrolló durante su paso por la Facultad de Humanidades de la Uader, donde participó en proyectos de investigación, tutorías de pares y espacios de memoria vinculados a la última dictadura cívico-militar en Paraná.
Beca y proyección académica
El doctorado se desarrollará en el Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, bajo la dirección de Malena Mazzitelli Mastricchio y la codirección de Ana Gómez Pintus.
“Ganar la beca del Conicet representa una instancia formativa clave. Es un orgullo ingresar y cumplir una meta tan importante a los 22 años”, expresó Schönfeld, quien proyecta continuar su desarrollo académico más allá del doctorado, fortaleciendo su investigación en geografía histórica y toponimia.
Con este logro, Emanuel Schönfeld se convierte en un referente joven de la geografía en Entre Ríos y en un ejemplo de que la combinación de pasión docente, curiosidad investigativa y dedicación académica puede abrir puertas importantes incluso a temprana edad.