Empleados de comercio: cuánto cobrarán desde abril y cómo cambian las horas extras

Los Empleados de comercio verán un aumento en sus salarios básicos a partir de abril de 2026, lo que también modificará el cálculo de las horas extras y beneficiará especialmente a quienes trabajan jornadas extendidas.
A partir de abril, las categorías de Empleados de Comercio de la rama general recibirán un incremento que absorbe las sumas no remunerativas que se pagaban hasta marzo.
El acuerdo paritario firmado en diciembre por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), CAME y Udeca establece que se incorporarán al básico $100.000, divididos en $60.000 y $40.000, que dejarán de aparecer como conceptos aparte.
Este cambio impactará directamente en el cálculo de horas extras, ya que el valor de la jornada extra se determina tomando como base el salario ordinario. Con un básico más alto, las horas trabajadas fuera del horario habitual —50% de recargo en días hábiles y 100% en domingos y feriados— tendrán un incremento automático. Esto favorece a quienes prestan servicios en comercios con horarios extendidos o durante fines de semana.
El acuerdo también busca cerrar una demanda histórica del sector: incorporar sumas no remunerativas al básico, lo que mejora no solo el salario de bolsillo sino también los aportes jubilatorios y la base de cálculo para indemnizaciones. Así, los recibos de sueldo reflejarán un aumento real a partir de la liquidación de abril, que se cobrará en mayo.
Montos por categoría
Los valores correspondientes al salario básico de abril 2026 son los siguientes: en la categoría Maestranza, Maestranza A recibirá $1.155.795, Maestranza B $1.158.852 y Maestranza C $1.169.560. Para la categoría Administrativo, los sueldos van desde $1.167.268 (Administrativo A) hasta $1.218.519 (Administrativo F).
En la categoría Cajero, los valores se ubican entre $1.171.091 (Cajero A) y $1.183.333 (Cajero C). El Personal Auxiliar percibirá desde $1.171.091 hasta $1.203.985, mientras que el Auxiliar Especializado tendrá sueldos de $1.180.274 y $1.194.041. Los vendedores cobrarán entre $1.171.091 y $1.218.519, según la categoría.
Impacto en las horas extras
Al modificar el básico, también se eleva el monto sobre el que se calculan las horas extras. Por ejemplo, un trabajador que realiza horas adicionales habitualmente verá un incremento proporcional a la nueva base salarial. La medida beneficia principalmente a quienes trabajan en comercios con atención extendida o durante fines de semana y feriados, reflejando un impacto concreto en el salario de bolsillo.
El sindicato y las cámaras empresarias destacaron que esta modificación representa un avance importante en la paridad salarial y una mejora en las condiciones de trabajo del sector. Con la incorporación de las sumas no remunerativas al básico, los Empleados de Comercio no solo ven un aumento directo en sus ingresos, sino también en la seguridad jurídica y previsional de su salario.