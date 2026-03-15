Fito Páez reunió a casi 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

El recital gratuito de Fito Páez en el Monumento Nacional a la Bandera reunió este domingo a casi 300 mil personas, según datos oficiales, en una jornada que se convirtió en un hito cultural y musical en Rosario.
El músico rosarino cerró la serie de conciertos de Casa Páez con una presentación que movilizó a miles de fanáticos desde primeras horas de la tarde. La postal aérea del predio frente al Monumento Nacional a la Bandera mostró una multitud imponente, con público concentrado en el parque costero a la vera del río Paraná. Según el gobierno provincial, la asistencia fue estimada en 280 mil personas.
El recital gratuito fue catalogado como uno de los eventos culturales más importantes del año en Rosario y marcó un cierre a la altura del enorme recorrido artístico de Fito Páez. Desde temprano, los asistentes comenzaron a ocupar el espacio frente al escenario, generando un clima de fiesta y camaradería que se mantuvo durante toda la jornada.
El espectáculo incluyó un repertorio que combinó clásicos del músico con temas recientes, en un formato pensado para grandes públicos. El público, emocionado y participativo, acompañó cada interpretación con cánticos y aplausos, consolidando la importancia de la música en la vida cultural de Rosario y la región.
Operativo especial y logística
La magnitud del evento obligó a implementar un operativo especial de tránsito y transporte en el centro y la zona costera de la ciudad. Durante la jornada, se realizaron cortes parciales de calles en las inmediaciones del Monumento y se reforzó la frecuencia de varias líneas de colectivos para facilitar el desplazamiento del público, indicó Cadena 3.
La Policía de Rosario y personal de seguridad privada trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de los asistentes, evitando incidentes y controlando el ingreso y egreso del predio. También se dispuso un servicio médico de emergencia para atender cualquier eventualidad durante el recital.