Vuelven los créditos ANSES: así será el plan para acceder a préstamos

Los créditos ANSES podrían volver a operar en 2026 con un proyecto de ley que propone otorgar préstamos de hasta $1,5 millones a jubilados, beneficiarios de AUH y trabajadores informales, enfocados en el desendeudamiento y no en consumo.

La iniciativa legislativa busca cubrir un vacío financiero dejado tras la eliminación de estas líneas de crédito por el decreto 421/2025. El objetivo central del plan no es entregar dinero en efectivo, sino permitir que los hogares con deudas impagables cancelen compromisos con tarjetas de crédito, financieras y préstamos informales, evitando caer en prestamistas con tasas de hasta 200% anual.

El proyecto plantea que los créditos ANSES estén dirigidos a sectores vulnerables: titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del SIPA con ingresos limitados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), personal de casas particulares registrado y monotributistas de categorías A a D. Esto abarca más de 10 millones de personas con acceso restringido al sistema bancario formal.

El mecanismo establece que el dinero no llegará directamente a los beneficiarios, sino que será transferido de manera directa a los acreedores indicados, garantizando que los fondos se utilicen únicamente para desendeudamiento. Además, el monto máximo se fijó en $1,5 millones, con ajuste automático según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.

Funcionamiento digital y control de fondos

El sistema será completamente digital, gestionado a través de la plataforma Mi ANSES, sin intermediarios ni gestores. Los beneficiarios deberán informar sus acreencias para que la entidad realice los pagos directamente a los bancos o emisores de tarjetas. También se implementarán auditorías automáticas para verificar que los fondos lleguen al destino declarado y se cumplan los límites de uso.

Foto: Archivo Elonce.

La tasa de interés propuesta será de TAMAR más 10 puntos porcentuales, siempre por debajo de los costos de financiamiento del sistema comercial, y los descuentos mensuales no podrán superar el 30% del ingreso neto, preservando la capacidad de pago de los hogares para cubrir sus gastos básicos.

Plazos y debate legislativo

Aunque la expectativa es alta, los créditos ANSES aún no están vigentes. El proyecto debe aprobarse primero en Diputados y luego en el Senado, con una posible entrada en vigencia en el segundo semestre de 2026. Los legisladores anticipan un debate intenso, especialmente sobre el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra las reservas del sistema jubilatorio, señaló Iprofesional.

Los impulsores destacan que esta iniciativa no busca fomentar el consumo, sino ofrecer una salida concreta a millones de argentinos atrapados en deudas con intereses impagables, representando una alternativa más segura frente a los préstamos informales y tarjetas de crédito de alto costo. La aprobación de la ley será clave para definir el acceso a estos préstamos y las condiciones de implementación de los créditos ANSES.