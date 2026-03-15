Extendieron el alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: a qué departamentos afectará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos de la provincia, para este martes 17. Se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Para este lunes 16, en tanto, no se esperan fenómenos que impliquen riesgos, por lo que las condiciones climáticas serán estables y permitirán el desarrollo normal de actividades, antes del avance del sistema frontal que generará la alerta amarilla.

Avance del sistema frontal

La evolución del sistema frontal afectará la provincia, advirtió el SMN. Según los especialistas, el nuevo frente comenzará a desarrollar precipitaciones durante la tarde y noche del domingo sobre el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa.

Desde allí, el sistema iniciará un desplazamiento progresivo hacia el noreste, afectando entre lunes y martes no solo Buenos Aires y el norte de La Pampa, sino también el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y la totalidad de la provincia de Entre Ríos.

En el resto del país

El SMN también emitió alerta amarilla para este martes 17 que afecta a varias provincias del país. Las regiones en nivel amarillo incluyen Formosa, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, norte de San Luis, este de La Rioja, parte de Salta y Jujuy, Chaco y Santiago del Estero.

Además, se informó una alerta naranja — de mayor intensidad — en sectores puntuales de Córdoba, Buenos Aires y el sur de Santa Fe, donde se esperan fenómenos meteorológicos con mayor capacidad de daño y riesgo significativo.

Recomendaciones y nivel de riesgo

El nivel amarillo, según explicó el SMN, es el primer grado de alerta, definido como “informate”: implica que los fenómenos son posibles y tienen capacidad de daño y de interrumpir momentáneamente la vida cotidiana, pero no representan riesgo extremo.