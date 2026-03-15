Pronostican inestabilidad y descenso de temperatura para la semana que comienza

El territorio argentino ya comenzó a registrar precipitaciones asociadas al avance de un primer sistema frontal que está generando lluvias, chaparrones y tormentas en distintos sectores del país, especialmente sobre la franja central, comunicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis a Meteored.

Sin embargo, según anticipó el especialista, la atención meteorológica se concentra especialmente en lo que podría ocurrir a comienzos de la próxima semana. Entre el lunes y el martes se espera el avance de un segundo sistema frontal que podría provocar tormentas fuertes a severas en amplias áreas de la región pampeana.

Este nuevo episodio de inestabilidad se perfila como uno de los eventos de precipitación más significativos de los próximos días, tanto por la intensidad de las tormentas como por los acumulados previstos en un período relativamente corto de tiempo.

Avance del sistema frontal y distribución de las lluvias

El nuevo sistema frontal comenzará a desarrollar precipitaciones durante la tarde y noche del domingo sobre el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. Desde allí iniciará un desplazamiento progresivo hacia el noreste.

Entre el lunes y el martes, el sistema avanzará lentamente sobre la provincia de Buenos Aires y el norte de La Pampa, alcanzando también el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y algunos sectores de la provincia de Entre Ríos. Posteriormente, durante la jornada del martes, el área de precipitaciones tenderá a desplazarse hacia latitudes más septentrionales.

Probabilidad de precipitaciones durante el próximo martes (fuente Meteored)

Los acumulados previstos resultan particularmente relevantes. Según las proyecciones del modelo europeo utilizado como referencia, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires podrían superar los 150 mm acumulados si se considera todo el episodio de aproximadamente 48 horas. En términos más generales, los montos promedio se ubicarían entre 40 mm y 60 mm, aunque con sectores donde los registros podrían exceder ampliamente estos valores.

A esto se sumará, tras el paso del sistema frontal, una rotación del viento hacia el sector sur que provocará un descenso marcado de las temperaturas. Aunque este enfriamiento no implicará riesgo de heladas, sí generará un contraste térmico importante respecto de las condiciones más cálidas que dominaron en jornadas previas.

Alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este martes para los departamentos Victoria y Gualeguay. Según indicó el organismo pronosticador, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual”, indicó el SMN.

El pronóstico extendido para Paraná

El cielo se encuentra parcialmente a algo nublado este domingo en Paraná y se prevé que las temperaturas oscilen entre los 16 y 31ºC durante la jornada. En tanto, para este lunes, se anuncian tormentas aisladas para la mañana y mejorando hacia la tarde, pero con ráfagas de viento noreste rotando al norte de entre 42 y 50 k/h; las temperaturas rondarían entre los 22 y 34ºC.

E pronóstico para Paraná (foto Elonce / SMN)

Hacia el martes se prevén chaparrones y tormentas durante la mañana y la tarde, respectivamente, con ráfagas de viento norte de entre 42 y 50 k/h.

Y para mediados de semana se espera que, por la mañana, continúen las ráfagas de viento sudeste de entre 42 y 50 k/h un descenso de temperaturas de entre 17 y 28ºC y cielo mayormente nublado.