Imputaron por homicidio agravado a la expareja de María Godoy tras su muerte

El caso de María Godoy dio un giro judicial en las últimas horas luego de que la Fiscalía avanzara con una acusación más grave. Homicidio agravado es el delito que ahora enfrenta su expareja, Juan Pablo Estigard, tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, quien había sido atacada semanas atrás y permanecía internada en estado crítico.

La fiscal Evelina Espinosa tomó declaración de imputado al acusado durante la tarde del miércoles 29 de abril, en el marco de una audiencia clave para la investigación. Estigard fue señalado como el responsable del violento ataque contra María Leonor Godoy, ocurrido a principios de mes.

El hecho tuvo lugar el pasado 4 de abril en una vivienda ubicada en la intersección de Sargento Cabral y 53. Allí, la mujer fue apuñalada, lo que derivó en su internación inmediata en estado grave. Durante varias semanas luchó por su vida, hasta que finalmente falleció en la madrugada del lunes 27 en el hospital Delicia Concepción Masvernat.

Cambio en la calificación legal

Tras confirmarse la muerte de la víctima, el Ministerio Público Fiscal resolvió modificar la imputación inicial. De esta manera, la causa pasó a encuadrarse como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con desobediencia judicial.

Este cambio en la calificación legal implica un agravamiento significativo de la situación procesal del imputado, dado que contempla circunstancias especialmente graves, como la relación previa entre víctima y victimario y el contexto de violencia de género.

El único detenido en la causa. Foto: Concordia Policiales.

Durante la audiencia, el acusado fue asistido por su defensa técnica, que le recomendó no prestar declaración. Esta estrategia es habitual en instancias iniciales del proceso, mientras se analizan las pruebas reunidas por la Fiscalía, según indicó Concordia Policiales.

Traslado y situación procesal

Para participar de la audiencia, Estigard fue trasladado desde la ciudad de Federal, donde se encontraba alojado en la unidad penal Nº8. El imputado ya cumplía prisión preventiva desde el pasado 8 de abril, medida que había sido dispuesta por el juez de Garantías Ives Bastián.

La prisión preventiva había sido dictada en el marco de la investigación inicial, cuando la víctima aún permanecía con vida pero en estado delicado. Con el desenlace fatal, la causa adquiere ahora una dimensión más compleja.

En este contexto, la Fiscalía continuará reuniendo elementos probatorios para avanzar en el proceso judicial, mientras la defensa podrá presentar sus planteos en las próximas etapas.