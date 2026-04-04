Intento de femicidio en Concordia: una mujer está grave y detuvieron a su pareja

Una mujer permanece internada en estado crítico tras ser atacada durante la madrugada en una vivienda de Concordia, en un hecho que es investigado como tentativa de homicidio en contexto de violencia de género. Por el caso, fue detenido su pareja, señalado como el principal sospechoso.

El episodio ocurrió alrededor de las 6 en un domicilio ubicado en la intersección de calles Sargento Cabral y 53, en la ciudad de Concordia. La intervención policial se originó a partir de un llamado de vecinos que alertaron por gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Según las primeras actuaciones, al acercarse al lugar, los presentes observaron salir corriendo a un hombre, mientras que en el interior hallaron a la mujer tendida en el suelo, con abundante pérdida de sangre y signos evidentes de agresión.

Tras el aviso, personal de Comisaría Segunda acudió al lugar junto a una unidad sanitaria, que trasladó de urgencia a la víctima al hospital.

El estado de la víctima y las lesiones

La mujer fue internada en el Hospital Masvernat de Concordia, donde se constató que presentaba múltiples heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo.

El parte médico indicó traumatismos punzocortantes en la región occipital, lesiones en la zona cervical y en la espalda, además de una herida penetrante en el tórax.

La víctima está internada en el Hospital Masvernat.

También se informó que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, con pupilas hiporreactivas y diagnóstico de neumotórax derecho con débito hemático, lo que refleja la gravedad del cuadro clínico.

Las lesiones fueron calificadas con un tiempo estimado de curación de al menos 35 días, según las primeras evaluaciones médicas.

La detención del sospechoso

En el marco de la investigación, la fiscal interviniente dispuso la inmediata localización del presunto autor, quien convivía con la víctima en el domicilio.

Tras un operativo de búsqueda, personal policial logró ubicar al hombre en una vivienda en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, en Concordia, donde fue detenido.

Además, se procedió al secuestro de prendas de vestir tanto del sospechoso como de la víctima, elementos que serán analizados en el marco de la causa. El caso quedó bajo investigación judicial, mientras se avanzan con pericias y recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.