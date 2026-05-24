Tres hermanos murieron en choque fatal cuando iban al velorio de otro familiar

Tres personas fallecieron este viernes por la tarde en un trágico choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 118, en cercanías de la localidad correntina de Tatacuá, cuando viajaban hacia Santa Rosa para asistir al velorio de otro hermano que había muerto horas antes.

Las víctimas fueron identificadas como María Delia Sotelo, Mario Donato Coseres y Faustina Sotelo, quienes se trasladaban desde la capital de Corrientes en un Chevrolet Corsa Classic gris. El automóvil impactó de frente contra un camión con acoplado conducido por Hugo Hernán Antúnez, un joven de 20 años oriundo de Saladas.

Tragedia vial en Corrientes (foto FM La Ruta 95.7Mhz)

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 en el kilómetro 36 de la ruta, en una zona conocida como “la curva de Tatacuá”, un sector señalado por antecedentes de graves accidentes viales, publicó El Litoral.

El automóvil quedó aplastado bajo el camión

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo en el que viajaban las víctimas habría invadido el carril contrario justo cuando circulaba el transporte de carga.

Tras el impacto, ambos rodados terminaron despistando hacia la banquina entre pastizales. El automóvil quedó prácticamente destruido y semienterrado, con parte de la cabina del camión sobre su estructura.

Tragedia vial en Corrientes (foto FM La Ruta 95.7Mhz)

Los tres ocupantes del auto murieron en el lugar. Horas más tarde, bomberos voluntarios de Tatacuá y Tabay lograron rescatar los cuerpos tras un intenso operativo que se extendió hasta pasada la medianoche.

Investigan las causas del siniestro

Para las tareas de remoción fue necesaria la utilización de una retroexcavadora aportada por la Municipalidad de Tabay, debido a las dificultades de acceso en la zona donde quedaron los vehículos.

El fiscal de Santa Rosa, Carlos Daniel Lezcano, tomó intervención en la causa y ordenó la realización de pericias mecánicas y accidentológicas para determinar las circunstancias exactas del choque.

Además, al conductor del camión se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Según informaron las autoridades, el transporte circulaba con toda la documentación correspondiente en regla.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados posteriormente al hospital “María Auxiliadora” de Saladas para la realización de los exámenes forenses, mientras familiares y vecinos acompañaban a la familia atravesada por una tragedia que dejó cuatro hermanos fallecidos en menos de 24 horas.