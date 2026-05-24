 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales San Salvador

Un auto que viajaba a Paraná volcó sobre la ex Ruta 18: una mujer resultó con lesiones

Un accidente vial ocurrió este domingo por la mañana sobre la ex Ruta Nacional 18, cerca de San Salvador, donde un auto protagonizó un despiste y vuelco. La conductora sufrió lesiones leves y fue trasladada al hospital local.

24 de Mayo de 2026
Fue trasladada al hospital local.
Fue trasladada al hospital local. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente vial ocurrió este domingo por la mañana sobre la ex Ruta Nacional 18, cerca de San Salvador, donde un auto protagonizó un despiste y vuelco. La conductora sufrió lesiones leves y fue trasladada al hospital local.

Un accidente de tránsito se registró este domingo sobre la ex Ruta Nacional 18, en cercanías de la ciudad de San Salvador. El hecho ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana, a la altura del kilómetro 198, cuando un auto perdió el control y terminó volcado sobre la banquina entre las malezas.

Lesiones de la conductora

 

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa que circulaba desde la ciudad de Concordia con destino a Paraná, según publicó Diario Río Uruguay.

Por causas que todavía son materia de investigación, la conductora perdió el dominio del rodado, provocando el despiste y posterior vuelco.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el auto volcado fuera de la cinta asfáltica y a la mujer aún en el interior del vehículo con lesiones visibles. Recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local para recibir atención.

 

Intervino Policía Científica

 

Tras el siniestro, trabajó en la zona personal de Policía Científica junto al médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para intentar determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De acuerdo al informe médico preliminar, las lesiones sufridas por la conductora fueron de carácter leve.

Temas:

despiste vuelco Concordia San Salvador Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso