Accidente laboral sobre la Ruta 12: un camionero quedó atrapado mientras reparaba el vehículo

Un camionero de 42 años resultó herido este viernes por la tarde luego de quedar atrapado dentro de su vehículo mientras intentaba reparar una falla mecánica sobre la Ruta 12.

El episodio ocurrió cerca de las 18:23 a la altura del kilómetro 119 de la Autovía Nacional 12, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos, y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal sanitario y efectivos policiales.

El vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 2045 con semirremolque perteneciente a la empresa Andreani, conducido por un hombre oriundo de la ciudad de La Plata.

Qué ocurrió en plena Ruta 12

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas, el camión sufrió un inconveniente mecánico relacionado con el sistema de suspensión de los ejes mientras circulaba sobre la Ruta 12.

El conductor decidió detenerse para intentar solucionar la falla y continuar el viaje. Sin embargo, durante la maniobra quedó atrapado y debió ser auxiliado rápidamente por otras personas que se encontraban en el lugar.

Tras el alerta, Policía Caminera de Brazo Largo solicitó asistencia sanitaria para asistir al camionero herido.

Cómo continúa el estado de salud del camionero

El conductor fue trasladado primero al Hospital Eva Duarte de Ceibas, donde recibió atención médica de urgencia.

Posteriormente, debido a las lesiones sufridas, fue derivado en la misma ambulancia de Bomberos hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El ingreso al centro asistencial se registró cerca de las 21 y el camionero quedó internado para continuar bajo observación y tratamiento médico.