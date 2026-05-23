Secuestraron cocaína, marihuana y un rifle modificado en un operativo en Bovril

Un operativo realizado en la localidad de Bovril, en el departamento La Paz, terminó con el secuestro de droga, un arma modificada y la detención de un hombre en el marco de una causa por presunto narcomenudeo.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde de este viernes en barrio San Martín de la ciudad de Bovril y fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas junto a efectivos de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental.

La investigación se encontraba en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de La Paz, que gestionó la orden de allanamiento ante el Juzgado de Garantías local.

Qué encontraron en el allanamiento

Según se informó oficialmente, durante el procedimiento se secuestraron varios envoltorios con marihuana y cocaína.

Además, los efectivos hallaron elementos utilizados para corte y fraccionamiento de estupefacientes, teléfonos celulares y un aire comprimido modificado calibre .22.

Operativo en Bovril.

Todos los elementos quedaron incorporados a la causa judicial por considerarse de interés para la investigación desarrollada en La Paz.

En el lugar también fue identificado un hombre mayor de edad, mientras que otro quedó detenido por una supuesta infracción a la Ley 23.737 vinculada a estupefacientes.

El detenido quedó alojado en Jefatura

El sospechoso detenido fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental La Paz, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

Desde la fuerza señalaron que el allanamiento representó el cierre de una investigación previa desarrollada por la División Drogas Peligrosas.

El operativo se realizó de manera conjunta entre distintas áreas policiales y tuvo resultado considerado favorable por los investigadores.