Un operario cayó desde ocho metros mientras trabajaba en la vía pública

Un operario de 38 años resultó herido este viernes tras sufrir una caída mientras realizaba trabajos en la vía pública de la ciudad de Colón.

El accidente ocurrió pasado el mediodía en inmediaciones de calle Reibel al 800, donde el trabajador, empleado de una empresa prestataria de servicio de televisión por cable, llevaba adelante tareas de instalación vinculadas a su función.

Según los primeros datos recabados por el personal policial, el hombre se encontraba trabajando a una altura aproximada de ocho metros cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió la estabilidad y cayó bruscamente sobre la superficie asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el damnificado sufrió lesiones y debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón.