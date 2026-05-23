Histórica cadena de comida rápida cerrará más de 300 locales

La cadena de comida rápida Wendy’s anunció el cierre de entre 300 y 350 restaurantes en Estados Unidos como parte de un amplio proceso de reestructuración impulsado por la caída de ventas y el cambio en los hábitos de consumo de los clientes.

La compañía confirmó la medida durante una presentación ante inversores y explicó que el objetivo es optimizar su red comercial mediante la eliminación de locales considerados poco rentables o con dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Según las estimaciones difundidas por la empresa, los cierres afectarán entre el 5% y el 6% de los casi 6.000 restaurantes que Wendy’s posee en territorio estadounidense.

Inflación y caída del consumo

La firma reconoció que enfrenta un escenario complejo marcado por la persistente inflación, el aumento de costos operativos y una mayor cautela de los consumidores al momento de gastar dinero.

Entre los principales problemas señalados por la empresa aparece la caída de las ventas comparables en Estados Unidos, que descendieron un 4,7% durante el tercer trimestre de 2025.

El informe sostuvo que muchos consumidores comenzaron a reducir la frecuencia de sus visitas a cadenas de comida rápida o directamente optaron por alternativas más económicas debido al impacto de la inflación sobre los gastos cotidianos.

Qué locales podrían cerrar

Aunque Wendy’s no difundió oficialmente una lista de sucursales afectadas, distintos análisis del sector indicaron que algunas regiones del Midwest, Texas y California podrían registrar una mayor cantidad de clausuras.

La compañía explicó que varios restaurantes ya no cumplen con los estándares actuales de la marca o presentan niveles insuficientes de rentabilidad para sostener su funcionamiento.

En algunos casos se trata de locales antiguos que requieren importantes inversiones para modernizarse, mientras que otros se encuentran en zonas donde la demanda cayó significativamente durante los últimos años.

La estrategia de Wendy’s

Desde la empresa insistieron en que el plan no implica un retiro del mercado estadounidense, sino una estrategia para redirigir inversiones hacia restaurantes más eficientes y nuevas tecnologías.

La compañía planea fortalecer sistemas digitales de pedidos, mejorar la atención al cliente y avanzar con aperturas selectivas en mercados considerados prioritarios.

Además, el proceso podría tener impacto sobre cientos de trabajadores, aunque por el momento la firma no informó cuántos empleados resultarían afectados por el cierre de sucursales.

Pese a la magnitud de la reestructuración, Wendy’s aseguró que continuará siendo una de las cadenas de comida rápida más importantes de Estados Unidos y apostará a recuperar competitividad en el largo plazo.